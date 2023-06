Un tour du monde plutôt gonflé

Un tour du monde en catamaran gonflable pour promouvoir l’amitié entre les peuples, les sciences ou la géo, et au passage décrocher trois records du monde… Tels sont les ambitieux objectifs de Evgeny Kovalevsky et Stanislav Berezkin, qui en suivant la route des premières expéditions russes font escale au fenua. Un périple difficile qui les a notamment mis sur la route de marins ukrainiens avec qui ils ont sympathisé, et pour lequel ils recherchent de nouveaux coéquipiers.

L’aventure commence le 1er juillet 2021 pour Evgeny Kovalevsky et Stanislav Berezkin. Ils quittent Saint-Pétersbourg à bord d’un trimaran gonflable pour un tour du monde sur les traces des grands explorateurs russes du XIXe siècle. Leur projet, « On the way of Russian sailors around the world », célèbre le 250e anniversaire de la naissance de Krusenstern – explorateur et hydrographe de l amarine du tsar – et le 200e anniversaire de la découverte de l’Antarctique par des marins russes. Après avoir traversé la mer Baltique, la mer du Nord, l’océan Atlantique, puis contourné l’Amérique du Sud par le Cap Horn, ils mettent cap au Nord jusqu’au Chili, d’où ils commenceront leur traversée du Pacifique en février 2023.

Un océan pas si pacifique que ça

Mais mi-mars, malgré une fenêtre météo plutôt favorable, les intrépides marins affrontent une tempête alors qu’ils tentent de rejoindre l’île de Pâques. Boîtier de gouvernail cassé, le trimaran part à la dérive, les obligeant à lancer un appel de détresse. Ironie du sort, c’est par le vraquier Sounion, battant pavillon panaméen, qu’ils seront secourus 5 heures plus tard, et par son équipage ukraino-philippin, dont le capitaine est originaire de Marioupol… Mais en mer, l’entraide dépasse la couleur de peau ou la nationalité, comme l’explique Evgeny Kovalevsky :

Le trimaran étant irrécupérable, c’est à Rapa Nui que se présente l’opportunité de le remplacer par un catamaran de conception similaire pour continuer la traversée du Pacifique. C’est donc à bord du « Russian Ocean Way » nouvelle version qu’ils accostent à Mangareva début mai après 21 mois de voyage. Faisant face à quelques défaillances matérielles, ils décident de rejoindre Tahiti pour une escale technique. Mais à nouveau, le Pacifique ne leur facilite pas la tâche, et des conditions météo plutôt sportives entraîneront la casse de leur palan de moteur peu avant leur arrivée à Hao. Ils réussiront à réparer, reprendront la mer, et après un passage à Fakarava et une attaque de requin sur l’un des flotteurs, finiront par arriver à Taravao début juin, toujours fermement décidés à poursuivre leur périple.

Motiver les jeunes et promouvoir la coopération

Evgeny Kovalevsky et Stanislav Berezkin souhaitent motiver les jeunes à étudier la géographie, et aider au développement de programmes éducatifs et scientifiques dans le monde entier. Pour cela, ils organisent régulièrement des visioconférences avec projections de vidéos du voyage, dont la dernière, consacrée au Chili et à l’océan Pacifique, s’est tenue le 22 mai à l’université de Tomsk. Mais ce n’est pas leur principal objectif. Ils souhaitent avant tout promouvoir l’amitié et la compréhension entre les peuples du monde, et si cette aventure leur permet en plus de décrocher trois records du monde, ils n’en seront que plus heureux :

Deux places à bord et une réunion publique à Taravao

Ils reprendront la mer fin juin, destination les Samoa, Fidji, la Nouvelle-Calédonie, puis l’Australie. Dans la continuité de l’idée d’amitié et de compréhension des autres peuples du monde, ils proposent deux places sur leur catamaran à quiconque souhaite les accompagner vers ces destinations. Pour échanger avec la population, ils organisent une réunion à l’école de voile de Taravao vendredi 16 mars à 18h, avec projection de vidéos.

Après l’océan Pacifique, ils traverseront l’océan Indien et regagneront Saint-Pétersbourg mi-2024 en passant par la mer Rouge, le canal de Suez, la Méditerranée, Gibraltar, le golfe de Gascogne, la Manche, la mer du Nord. Et c’est par la mer Baltique qu’ils boucleront la boucle. Un périple ambitieux, tout autant que leurs objectifs. Si vous souhaitez postuler pour faire une partie du voyage avec eux, n’hésitez pas à contacter Evgeny Kovalevsky au 89 55 31 10 (en anglais). Pour découvrir leur incroyable périple, rendez-vous vendredi 16 mars à 18h à l’école de voile de Taravao, ou sur leur site Web (en russe, ou en anglais) : sibtraveler.com.

Un reportage de Christine Roth pour Radio1.