Teura Iriti a été élue maire de Arue, ce matin, devant une foule d’habitants et de d’employés de la commune venus l’acclamer. Une fête contrariée par les recours déposés par son prédécesseur Philip Schyle, absent comme les autres élus Tapura. « La voie du peuple est la vraie justice », a insisté la nouvelle tavana, qui ne dément pas, dans le détail, les accusations de fraude sur les procurations. Elle se dit même prête, si nécessaire, à retourner devant les électeurs.

« Au travail », « nous avons 6 ans, et ça commence maintenant ». Pour Teura Iriti aucune raison de patienter, il faut se plonger dans les dossiers. C’est ce qu’a répété la nouvelle tavana aux élus de sa liste Arue Ia Papao’a victorieuse d’une courte tête lors du second tour, grâce à une alliance de militants Tahoera’a, Tavini, et des anciens de la liste Porionu’u. 25 conseillers, auxquels s’ajoute Tepuanui Snow, seul représentant de la liste Ia ora Arue, et les 7 élus de la liste Tapura Philip Schyle, qui avaient choisi de boycotter ce premier conseil municipal de la mandature. Qu’importe, les soutiens de la nouvelle tavana, eux, étaient là : une foule s’était amassée dans les jardins et aux fenêtres de la petite mairie d’Arue, pour assister à l’investiture. Remise de l’écharpe, premier discours, escorte et cérémonie d’allégeance « innovante » offerte par les muto’i de la commune, bises et accolades à n’en plus finir… Teura Iriti, candidate malheureuse en 2008 et 2014, a plusieurs fois été émue aux larmes pendant la cérémonie.

Et pourtant une ombre planait bien sur cette élection. Celle des suspicions de fraude concernant plus d’une centaine de procurations validées par la DSP an amont du second tour. Philippe Schyle, particulièrement accusateur envers sa successeur, a dénoncé une triche « grave et flagrante » et s’apprête à contester les résultats du scrutin devant les tribunaux. Tepuanui Snow, plus mesuré, a lui aussi « constaté des anomalies », et a déposé un signalement qui a abouti à l’ouverture d’une enquête à la DSP… Bref, certains, à Arue, se demandent combien de temps ce mandat va durer. La principale intéressée n’a pas souhaité commenter dans le détail ces accusations, pas même les démentir. « Laissons la justice faire son travail », insiste Teura Iriti qui accuse en creux Philip Schyle de manquer de dignité dans la défaite. « Le peuple a parlé », rappelle-t-elle au maire déchu, qui va demander au tribunal de soustraire au score de son adversaire les voix litigieuses, ou à défaut de provoquer un nouveau second tour. « Chiche, retournons aux urnes », répond-elle. Au moins j’aurai un siège sans être salie ».

Une déclaration, mais pas de questions-réponses pour la nouvelle maire. Pas plus, d’ailleurs que son équipe. Comme la première édile, la liste d’adjoints a été élue par 24 voix et deux bulletins nuls – ceux de Tepuanui Snow, mais aussi celle de Jolina Luta-Aroita, élue sur la liste Arue ia papao’a, mais visiblement déçue de n’être pas choisie pour figurer dans l’exécutif. Gilles Teauna, et Yolande Benett prendront les places de premier et second adjoints. Et c’est l’ancien ministre Jacky Bryant qui prend la troisième place. L’ancien leader de Heuira-les Verts et de la liste Porionu’u, rallié à Teura Iriti au second tour, estime lui aussi que « l’heure n’est pas à la polémique ». Philip Schyle veut « prolonger une élection qui n’a plus lieu d’exister », dénonce-t-il, « et nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser de l’énergie à essayer de se justifier ». L’urgence serait plutôt à aider les quartiers sociaux durement touchés par la crise. Comme sa cheffe de file, il évoque toutefois la possibilité d’un troisième tour.