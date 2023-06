Un voilier disparu au nord des Marquises

Le JRCC Tahiti et la FEPSM ont relayé un appel du centre de secours de Honolulu sur la recherche d’un voilier disparu. Malgré les enquêtes dans les marinas et les survols aériens, le Yasukole, avec un père et son fils à bord, n’a plus donné signe de vie depuis un mois.

Le JRCC Honolulu a lancé un appel pour retrouver la trace du Yasukole. Un père et son fils de 13 ans sont à bord de ce voilier qui n’a plus donné signe de vie depuis le 13 mai dernier. Le voilier était parti de Californie vers les Samoa. Sa dernière position connue se trouve en zone américaine, à environ 900 nautiques (1 670 km) des Marquises. Le JRCC Tahiti concoure aux recherches en menant des enquêtes portuaires pour s’assurer que le voilier ne s’était pas identifié dans l’un des points d’entrée de la Polynésie française ni fait de déclaration de première touchée. Aucune réponse positive n’est revenue. La FEPSM a également mis en alerte ses stations dans les îles et son réseau d’adhérents. Un avion américain, un Hercule C130, survole la zone et s’était posé hier soir sur le tarmac de Tahiti – Faa’a. Mais jusqu’à ce mardi, les secours restent sans nouvelle du Yasukole et de ses occupants.