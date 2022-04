Un voilier en difficulté secouru entre Moorea et Huahine

Après avoir perdu son safran en pleine traversée, un voilier s’est retrouvé à la dérive au large de Moorea et Maiao en milieu de semaine. C’est un bonitier privé et les bénévoles de la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer qui se sont mobilisés pour porter secours au monocoque et à son équipage de trois personnes.

L’alerte a été donnée dans la nuit de mardi à mercredi au JRCC. Un monocoque de 10 mètres de long, avec trois personnes à bord, se déclare « en avarie de barre » entre Moorea et Huahine, et ne peut donc plus naviguer. Le voilier, situé à environ 16 milles nautiques de Moorea, dérive lentement vers Maiao et le JRCC, après avoir contacté plusieurs moyens privés, se tourne vers la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM), alors en pleine session de formation à sa station de Faa’a. Son réseau se met en branle et ce sera finalement un bonitier, le Meleani qui mettra le cap vers la zone. Près de quatre heures plus tard, le remorquage commence.

À 5 heures du matin, la vedette Ravaru, de la station de la FEPSM, appareille à son tour pour relever le Meleani et ravitailler l’équipage. « Une plongée confirme l’absence de safran sur le voilier » note le JRCC. Le convoi est arrivé hier à 9h40 à la marina d’Arue. « Le voilier, dont l’équipage a montré beaucoup de sens marin pendant sa fortune de mer, est désormais en sécurité, reprend le centre de coordination des secours. La vedette Ravaru a repris le chemin de la station de Vaitupa, et cette opération vient enrichir le retour d’expérience, utile à tous les stagiaires de la FEPSM ».