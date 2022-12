Un week-end taravana à Pirae et Punaauia

Les communes de Punaauia et Pirae ont organisé samedi et dimanche dernier leur Heiva taravana. Au programme, des défilés de chars, des danses et à Punaauia un feu d’artifice. Deux soirées festives qui ont enchanté petits et grands.

L’ambiance était à la fête ce week-end ! Après Pirae, samedi, c’est la commune de Simplicio Lissant qui a fait son carnaval. Au programme une soirée festive qui a mobilisé la population de quatre grands quartiers de Punaauia : Taapuna, la Pointe des pecheurs, Punavai et Outumaoro. Le public qui s’est déplacé en masse a pu apprécier un défilé de chars sur des thématiques comme les années zouk, le western, les pin-up et ou les années fluo. À Pirae, c’est le quartier de Taaone qui est sorti grand vainqueur des festivités du Heiva taravana.

Pour le maire de Punaauia, qui avait invité Pirae à se joindre à la fête, ce carnaval, c’est aussi « un moment de partage avec les autres communes ». Il espère d’ailleurs être rejoint l’an prochain par d’autres municipalités qui pourront eventuellement « emboîter le pas ».

En attendant, les festivaliers de Punaauia en ont mis plein les yeux aux spectateurs. Outre l’occasion de représenter leur quartier, il s’agissait pour les participants de remporter le grand concours du meilleur groupe. Au terme de la soirée, c’est la team OMS, du secteur de Outumaoro, qui a été désignée grande gagnante. Pour les 90 jeunes festivaliers de ce quartier prioritaire de Punaauia, ce titre est une manière de prouver que ce quartier réputé pour sa délinquance « peut aussi apporter de belles choses ».

Pari réussi donc pour Pirae et Punaauia qui, en plus d’avoir offert un moment festif à la population, ont aussi permis aux jeunes des quartiers de s’occuper, de s’affirmer et de prendre confiance.