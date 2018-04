Un workshop à Tahiti avec trois danseuses de Black M

Trois des danseuses qui accompagneront le rappeur Black M lors de son concert place To’ata le 5 mai prochain organiseront un « workshop », un cours de danse avec ces professionnelles, les 2 et 3 mai à Andrea Dance School.

Avis aux danseurs amateurs ou aux confirmés ! Trois danseuses de Black M donneront deux « workshops », des cours de danse, le mercredi 2 mai et le jeudi 3 mai à Andrea Dance School. Pour les passionnés, il s’agit de la danseuse Mel’s et des deux professionnelles Noella et Mélissa du TN Crew, le groupe de hip hop du Label Wati B, le même que le groupe Sexion d’Assaut de Black M. Pour avoir une idée du niveau de ses danseuses, le TN Crew a été sacré champion d’Europe de Hip Hop chorégraphique en 2012 et 2013, et Champion du monde du Street Dance en 2013.

Les danseuses seront ensuite sur la scène de To’ata pour accompagner Black M dans son Eternel Big Black Tour le 5 mai.

Pratique :

Workshop avec Mel’s le mercredi 2 mai de 18 heures à 20 heures.

Workshop avec le TN Crew le jeudi 3 mai de 19 heures à 21 heures.

Les deux heures de workshop sont au tarif de 3 500 Fcfp ou 5 500 Fcfp pour les deux jours.