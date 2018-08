Under The Pole III démarre le 11 août en Polynésie

L’expédition Under The Pole III, menée par Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout, va débuter mi-août un an d’exploration scientifique des coraux en eaux profondes et des super-prédateurs en Polynésie française en partenariat avec le Criobe.

L’expédition Under The Pole III menée par Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout, va débuter sa deuxième campagne de recherche scientifique en Polynésie. En partenariat avec le Criobe, les plongeurs d’Under The Pole vont étudier pendant un an les coraux profonds et les super-prédateurs. Ces recherches seront menées par tranche de sept semaines dans les eaux des cinq archipels et dans la zone mésophotique, située entre -50 et -150m. Elles commenceront mi-août dans la zone de Moorea. Le samedi 11 août à 10h30 à la marina de Papeete aura lieu le lancement officiel du projet avec une cérémonie d’accueil dans la tradition polynésienne. De 11h30 à 17h00 les membres de l’expédition proposeront au public des visites gratuites de la goélette WHY. Par ailleurs, une conférence sera donnée par Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout le même jour de 15 heures à 16 heures sous le chapiteau de Tahiti tourisme.

Enfin mercredi 15 août à 17h30 au Criobe à Moorea aura lieu une projection de leur nouveau documentaire « Lumière sous l’Arctique » et une conférence de Laetitia Hédouin ,chargée de recherche CNRS au CRIOBE, et d’Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout.