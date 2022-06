Une 10e grimpette solidaire au Belvédère

L’association SOS Suicide organise la 10e édition de la Grimpette Aito Sport du Belvédère ce samedi 18 juin à partir de 14 heures, afin de financer sa ligne téléphonique de crise. Sur 6km de course pour 580m de dénivelé, il est encore possible de s’inscrire pour randonner (sans classement) mais on trouvera aussi de la course à pied du vélo et du cross training.

C’est la dixième édition de la Grimpette aito sport du belvédère qui se prépare. Ce samedi 18 juin, la course débutera à la mairie de Pirae à 14 heures pour les randonneurs et 15 heures pour les autres catégories, en compétition. Les inscriptions sont closes pour la course en vélo de route, en VAE, en VTT et en cross training en binôme, mais les randonneurs peuvent encore s’inscrire « jusqu’au jour de la course » ici