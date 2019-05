La direction de la Santé indique dans son dernier bulletin de veille sanitaire que du 6 au 19 mai dernier, il y a eu une activité élevée de la leptospirose. En revanche, elle enregistre une «activité faible» pour la dengue.

Une « activité élevée » de la leptospirose

Dans son dernier bulletin de veille sanitaire, la direction de la Santé confirme « une activité élevée » de la leptospirose sur la période du 6 au 19 mai dernier, avec 19 cas déclarés. Parmi les facteurs de risque, le communiqué cite notamment le faa’apu. Il est donc recommandé de porter des bottes, de protéger les plaies avec un pansement imperméable ou encore de limiter tous contacts avec la boue et l’eau douce trouble.

La dengue de type 2, 41 cas déclarés

La direction de la Santé précise que depuis le début de l’année, 39 cas autochtones et deux cas importés de dengue de type 2 ont été recensés.

Elle souligne que Tahiti est en phase d’épidémie, notamment Mahina, Arue, Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea et Papeari. Moorea, Bora-Bora, et Nuku-Hiva sont en phase d’alerte. La direction de la Santé rappelle que « les personnes de moins de 20 ans ou arrivées en Polynésie après 2000 sont les plus à risque d’être infectées ». Elle préconise d’éliminer les gîtes à moustiques chaque semaine, ou d’utiliser des répulsifs, moustiquaire ou diffuseurs.