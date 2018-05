Une association pour inciter les jeunes à aller voter

Près d’une dizaine de jeunes étudiants proches du Tavini mais revendiquant le pluralisme politique de leurs membres ont décidé de lancer l’association « We’re not sheep » (« On n’est pas des moutons », NDLR) pour inciter les jeunes à se mobiliser pour le second tour et les pousser à aller voter « quel que soit le parti politique ».

« We’re not sheep », traduisez : « On n’est pas des moutons ». C’est le nom de l’association dévoilée mercredi à l’occasion d’une conférence de presse dans les jardins de l’assemblée par une poignée de jeunes étudiants, pour certains proches du Tavini mais revendiquant le pluralisme politique de leurs membres. Leur objectif principal : « éveiller la conscience politique des jeunes». L’association ambitionne surtout de faire baisser le nombre des abstentionnistes au fenua. Après avoir constaté la faible participation du premier tour des territoriales, Turatahi Le Caill, lui-même fils d’un candidat du parti bleu ciel aux territoriales, explique : « on s’est réveillé et on a pris conscience que cela n’allait pas et qu’il fallait qu’on se bouge ».

Un « concert-débat » avec le député et candidat Tavini, Moetai Brotherson, est organisé jeudi soir à Faa’a. Et si cet évènement aura lieu non loin du QG du Tavini, les jeunes affirment être « issus de différents partis politiques ». Pour Christina Oto, étudiante en BTS assurance : « on a tous des convictions différentes et ce n’est pas pour autant qu’on ne peut pas former une équipe ». Mais malgré ce « réveil » de leur conscience politique, ces jeunes ne se sentent pour autant pas prêts à s’investir en politique, comme l’explique Hina Kohumoetini, étudiante en droit.