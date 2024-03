L’union des femmes francophones d’Océanie (UFFO) présidée par Irmine Tehei a décerné ce jeudi, veille de la Journée internationale des droits des femmes, huit « Poerava », ces récompenses qui célèbrent des parcours féminins hors du commun. De la puissante Maiana Bambridge, figure incontournable de l’action sociale et du service public, à la courageuse pêcheuse en haute mer Tetuaura Ti Paon, en passant par la sportive Françoise Aubry, les Poerava font encore une fois la démonstration des capacités et des talents des femmes polynésiennes.

Elles sont les « perles rares » de la Polynésie : les Poerava sont, chaque année, choisies par l’Union des femmes francophones d’Océanie au fenua pour mettre en avant huit femmes remarquables, « pas forcément des femmes celèbres, mais reconnues pour leur action », et que l’association présidée par Irmine Tehei veut faire passer « de l’ombre à la lumière ».

Pour cette sixième édition, les lauréates sont Maiana Bambridge, Jeanne Lecourt Bouveret, Janet Boissin-Leou, Rava Maiarii Sachet, Rosita Opeta, Lee Rurua, Françoise Aubry, et Tetuaura Ti-Paon (Lire leurs portraits ci-dessous). La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée dans le hall de l’assemblée, en présence de la vice-présidente Éliane Tevahitua, elle-même membre de l’UFFO, d’Édouard Fritch et de Tepuaraurii Teriitahi, et de Nicole Sanquer.

En regardant les femmes choisies depuis la première édition, « ce qui nous frappe, c’est qu’on ne s’est pas trompées, dit Armelle Merceron, qui porte l’opération Poerava depuis le début. Chacune dans leur domaine, elles apportent une facette de la femme polynésienne. »

« À chaque fois c’est un plaisir renouvelé de participer à cet événement, dit Éliane Tevahitua. Cet événement met en avant des femmes qui ont des qualités extraordinaires, dans des domaines très variés. Nous espérons beaucoup que ça serve d’exemple pour les autres femmes. Les femmes ne sont pas que des victimes. »

Chantal Galenon, ministre en charge de la condition féminine, est aux Marquises pour participer aux festivités du 8 mars qui y sont organisées pour la première fois cette année, et dans trois localités différentes. « On a voulu valoriser les îles éloignées », disait hier la ministre, qui présentera le nouveau timbre à l’effigie de Yvonne Katupa.

L’actualité 2024 de l’UFFO au fenua, c’est la continuation et la croissance de l’opération « Changer les règles », qui va fêter sa troisième année. Il s’agit de lutter contre la « précarité menstruelle » qui frappe les femmes de tous âges, et particulièrement les plus jeunes, lorsqu’elles manquent de moyens pour se procurer des protections hygiéniques. L’UFFO dote des collèges et des lycées, publics et privés, de distributeurs gratuits.

L’UFFO donne rendez-vous à tous le 7 juin prochain, dans les jardins de l’assemblée, pour sa traditionnelle journée « Vahine, tu as des talents » qui rassemble des créatrices de tout genre, artisanes, couturières, fabricantes de produits gastronomiques, etc.