Une cagnotte pour soutenir le service social du CHPF

L’association A toro te rima lance une cagnotte sur la plateforme Anavai pour aider des familles identifiées par le service social du CHPF. Les membres de l’association, qui sont des professionnels du CHPF, ont recours aux fonds de l’association pour répondre à des situations d’urgence ou pour soutenir des familles dans une création de micro-activité. L’objectif est d’atteindre 500 000 francs avant le 19 octobre 2021. Actuellement 64 000 francs ont déjà été rassemblés.

A toro te rima, c’est une main tendue quand rien d’autre n’est possible. L’association présidée par Micheline Rauzy-Papouin est composée de membres du personnel du CHPF. Elle a été créée il y a trois ans pour « aider les familles prises en charge soit par le CHPF soit par l’hôpital psychiatrique » explique le docteur Françoise Pawlotsky. Ces familles sont repérées car elles sont en grande difficulté et elles peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement psychologique et social, et d’une aide pour accomplir des démarches administratives. Une cagnotte participative est ouverte depuis le 19 juillet pour financer l’association, sur la plateforme Anavai. Françoise Pawlotsky, nouvelle chef de service du service de réanimation néonatale, indique que le but de cette levée de fonds est de pouvoir intervenir « lorsque ces familles rencontrent des situation d’urgence ou qu’elles souhaitent réaliser un petit projet » et créer une micro activité génératrice de revenus. Les dernières levées de fonds ont ainsi financé le renouvellement de pièces d’identité par l’achat de timbres, des permis de conduire, le logement d’une personne âgée ou encore l’achat d’une machine à coudre. L’association A toro te rima se mobilise cette fois-ci avec une attention particulière à la crise sanitaire et économique qui fait augmenter le nombre de personnes ayant recours à ses services.

Comment donner un coup de pouce ?

A toro te rima utilise pour la seconde fois la plateforme Anavai. L’objectif fixé s’élève à 500 000 francs dont 64 000 francs ont été rassemblés depuis le 19 juillet. Le docteur Pawlotsky explique qu’ensuite « il n’y a aucun échange directement en liquide ». Les fonds de l’association sont « une aide au service social de l’hôpital ». Pour participer à cette cagnotte, il faut se rendre sur la plateforme Anavai avant le 19 octobre, créer un compte et suivre les quelques étapes. L’association est joignable par email à [email protected]

Levée de fonds de l’association A toro te rima sur la plateforme Anavai