Une cagnotte spéciale voyage pour l’association Rima Here

Six personnes prises en charge par l’association Rima Here, accompagnées de deux soignants, entreprennent un voyage de trois semaines en métropole. Après plus de deux ans de correspondance avec des membres du centre médico-social de Harthouse, ils veulent les rencontrer en personne. L’association dédiée à l’accompagnement de personnes porteuses de handicap mental ou de pathologies psychiatriques a ouvert une cagnotte sur la plateforme Anavai du 7 février au 7 avril pour compléter son budget.

« Mettre un visage sur un nom »

Les 8 voyageurs seront logés au sein de l’établissement médico-social Harthouse, situé près de Strasbourg. C’est dans cet établissement que leurs correspondants, eux aussi en situation de handicap, sont accompagnés. « Rencontrer aujourd’hui ceux qu’ils considèrent comme des amis, ça serait vraiment valoriser leur engagement, explique la chargée de projet de l’association, et les efforts qu’ils ont fait pour écrire les lettres et envoyer des colis régulièrement, apprendre à connaître une personne qui était totalement inconnue il y a deux ans et demi ».

Une cagnotte de 157 600 francs pour financer leurs activités culturelles et de loisir

Le but premier du voyage est de rencontrer leurs correspondants, mais c’est également un séjour touristique. La totalité du voyage représente un budget de plus de deux millions de francs et pour le compléter, l’association a ouvert une cagnotte sur la plateforme Anavai, d’un montant de 157 600 francs du 7 février au 7 avril. La fondation précise qu’elle ne prend aucune commission sur les dons récoltés. Elle permettra de financer les activités culturelles et de loisir durant le séjour en Alsace et à Paris. Ce sera l’occasion de « découvrir leur culture et leur région » au travers des « sites historiques d’Alsace » explique Sabine, chargée de projet pour l’association.

