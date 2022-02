Une carte prépayée à la place des bons d’aides de première nécessité

Le conseil des ministres a annoncé le lancement de la carte Auti’a à titre expérimental. Les aides de première nécessité, aujourd’hui distribuées sous forme de bons, seront désormais proposées sous forme de carte prépayée.

Plus de 50 000 bons d’aides de première nécessité ont été distribués en 2021 par la DSFE pour les ressortissants de l’ensemble des trois régimes de la PSG. Ce dispositif permet aux familles de faire des achats sans disposer d’un compte bancaire ou présentant un solde en débit, mais il présente de nombreux inconvénients, tant pour les usagers qui sont stigmatisés aux caisses des commerçants et se voient dans l’obligation d’effectuer leurs achats en une seule fois, que pour la DSFE et la CPS où sa gestion est chronophage, ou pour les commerçants partenaires qui doivent retenir une organisation comptable complexe. Le ministère de la Famille, la DSFE et la CPS ont travaillé de manière concertée avec la Socredo et l’OSB pour proposer un nouveau dispositif de paiement par carte prépayée, lequel permettra de remédier aux limites du dispositif actuel.

La carte prépayée, appelée « carte Auti’a », est un support monétique permettant à son titulaire de régler ses achats chez un commerçant conventionné par la DSFE, indépendamment de toute attache bancaire. Le versement des aides sociales pourra s’effectuer sur un mois, un trimestre, voire plus, selon l’évaluation des travailleurs sociaux.

Conformément à la réglementation bancaire, la carte Auti’a est privative, nominative et sécurisée par un code confidentiel et valable pour une durée de 4 ans. Le retrait d’espèces et le paiement en ligne ou sans contact sont prohibés. Afin de faciliter la gestion du budget des familles en difficultés, la consultation du solde disponible sur la carte sera possible par le bénéficiaire sur les tickets délivrés, auprès d’un distributeur automatique de billets ou encore sur l’application Tatou gérée par la CPS.

Le gouvernement espère que ce nouveau dispositif contribue à changer certaines habitudes de consommation, en offrant la possibilité aux bénéficiaires d’aides sociales d’effectuer leurs achats en plusieurs fois, et donc de consommer davantage de produits frais et locaux. Après évaluation, la carte Auti’a sera, de manière progressive, proposée à l’ensemble des familles en difficulté.

Des ateliers pour mieux gérer son budget Le lancement expérimental de cette carte est prévu pour la mi-février et elle permettra également aux 500 familles sélectionnées de bénéficier, sur la base du volontariat, d’un atelier de sensibilisation tout au long de l’année 2022. Plusieurs services du Pays participeront à l’animation de l’atelier axé sur l’amélioration de la gestion du budget familial, particulièrement au niveau de l’alimentation ; sur les économies possibles en cuisinant soi-même ; sur le choix d’une nourriture plus saine, plus nutritive et plus équilibrée. Une nouvelle version du guide « Bien manger sans trop dépenser » doit également être développée.

Avec communiqué