Une cérémonie pour deux promos

Le Cours Bufflier a procédé lundi 20 décembre à la remise des diplômes pour les promotions 2020 et 2021. 83% des jeunes diplômés sont aujourd’hui insérés dans la vie professionnelle ou poursuivent leurs études.

La crise sanitaire avait empêché la promotion 2020 de vivre sa remise de diplôme. Lundi, le Cours Bufflier a procédé à la cérémonie avec 49 étudiants présents sur les 65 que comptent les deux promotions, celle de l’an dernier et celle de cette année, en présence des élues à l’assemblée Nicole Sanquer et Teumere Atger, et de David Cheon du Service de l’emploi, en charge du dispostif de l’apprentissage.

BTS comptabilité-gestion, BTS support à l’action manageriale, Bachelor QSE-RSE et Bachelor Marketing : le Cours Bufflier affiche 100% de réussite en 2020 et 95% en 2021. 67% des jeunes diplômés sont aujourd’hui en activité professionnelle, et 16% poursuivent leurs études.