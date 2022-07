Une collecte solidaire des anciennes pièces

L’association des officiers-Mariniers en retraite et Veuves de Polynésie collecte cette année les anciennes pièces pour en faire don à des enfants. Celles-ci ne seront plus acceptées dans les commerce au 1er décembre 2022. Pour participer à cette œuvre caritative, il suffit de déposer les pièces dans les boîtes disposées un peu partout dans les commerces ou bien de joindre l’association directement par mail : [email protected] .

Ils ont l’habitude de mener des actions caritatives, parfois en collaboration avec les bikers de Tahiti : l’Association des Officiers-Mariniers en retraite et Veuves de Polynésie a trouvé cette année une approche différente pour sa collecte de fonds. Pour rendre un service supplémentaire, elle propose de récupérer en particulier les anciennes pièces qui sont retirées petit à petit de la circulation, pour les échanger avant de faire dont du montant à une association. SOS village, le centre Papa nui… le choix des bénéficiaires n’est pas encore arrêté, mais ce seront des associations destinées aux enfants.

À ce jour ils ont déjà récolté entre 60 et 80 kilos de pièces, mais elles sont encore en circulation jusqu’en décembre prochain et l’opération continue donc elle aussi. Deux options existent pour participer. Des boites habillées d’un dessin humoristique sont disposées dans plusieurs commerces autour de l’île. Ou alors vous pouvez contacter directement l’association par mail : [email protected] et même dans les îles ils viendront les récupérer. L’association compte en effet 120 membres répartis dans toute la Polynésie.