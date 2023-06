Une communauté de communes pour l’assainissement de Papeete, Pirae et Arue

Les tavana de Papeete, Pirae et Arue annoncent la création d’une communauté de communes nommée Teporionu’u, pour mutualiser le traitement des eaux usées à la station d’épuration de Fare Ute. Une partie de Faa’a pourrait aussi y être raccordée. L’extension des réseaux et l’augmentation de la capacité de la station feront appel aux fonds propres des communes, et les trois maires vont également solliciter le Pays.

L’idée de regrouper les trois communes de Papeete, Pirae et Arue autour du sujet de l’assainissement, en raccordant les trois communes à la station d’épuration de Fare Ute, était dans l’air « depuis un moment », dit pudiquement le maire de Papeete Michel Buillard. De fait, le SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique) créé en 2010 pour regrouper Papeete et Pirae n’avait accouché que d’un schéma directeur, critiqué par la Chambre territoriale des comptes dans un rapport de 2019. Une « charte » entre les trois communes avait été signée en 2021.

Réunis mardi et mercredi en séminaire, Michel Buillard, Édouard Fritch et Teura Iriti ont « mis en place les outils qu’il nous faut pour travailler ensemble. » Le projet prendra la forme d’une communauté de communes nommée Teporionu’u, prenant la forme juridique d’une société publique locale (SPL) qui doit être créée cette année, et qui conserverait à sa tête Paul Maiotui, premier adjoint au maire de Papeete et actuel président de la SEM de la station d’épuration Te ora no ananahi. La nouvelle structure serait également en charge du traitement des déchets verts des trois communes. Un projet qui prévoit 16 km de réseau de Papeete à Arue et 171 branchements, et qui suppose aussi d’augmenter la capacité de la station de Fare Ute, ouverte en 2016 : elle a été conçue pour pouvoir quadrupler sa capacité actuelle, reste à en finaliser l’étude, précise sa directrice Stéphanie Pourlier. Il faudra deux ans de travaux, qui se termineront au plus tôt début 2027.

La possibilité de raccorder une partie de Faa’a

Une partie de la commune de Faa’a pourrait elle aussi être raccordée à la station d’épuration de Papeete, ajoute le tavana de Papeete. Il s’agirait du littoral allant du parc Outuaraea à l’hôtel Hilton.

Reste la question du financement. « Ça représente quand même quelques milliards, dit Michel Bulliard, qui affirme que les trois communes sont prêtes à contribuer au projet sur fonds propres. Le coût du projet était évalué en 2021 à 5,5 milliards de Fcfp dont 1,8 milliard pour Papeete. Les tavana vont aussi s’adresser au Pays : « Nous allons prendre rendez-vous avec le président du Pays Moetai Brotherson. « L’État et peut-être l’Union européenne pourraient ensuite être sollicités. « Au-delà de l’aspect économique, c’est un devoir de responsabilité par rapport à la protection de l’environnement, pour offrir un environnement sain à nos enfants », dit Michel Buillard en évoquant notamment la baie de Taaone, où l’eau est considérée comme impropre à la baignade.