Une conférence sur les écrits de guerre de James Norman Hall

Le musée James Norman Hall accueille le journaliste et écrivain britannique, Stephen Clarke, pour une conférence sur l’auteur américain et ses deux mémoires de guerre (Kitchener’s Mob, The Adventures of an American in the British Army publié en 1916, et The Lafayette Flying Corps rédigé avec Charles Nordhoff et publié en 1920) vendredi à partir de 18 heures.

Peu avant Noël 1915, après avoir servi plus de quinze mois chez les Royal Fusiliers, James Norman Hall retourne aux États-Unis où il reçoit une proposition d’un éditeur pour écrire une série d’articles sur son expérience dans l’armée anglaise. Des articles qui seront ensuite regroupés dans un livre, Kitchener’s Mob, The Adventures of an American in the British Army, paru en 1916. Puis à la fin de la guerre, un lieutenant-colonel de l’armée américaine lui demande de rassembler et d’éditer les histoires des pilotes de l’Escadrille Lafayette, ce groupe d’aviateurs américains engagés dans le service de l’Air français pendant la Première Guerre mondiale. Hall s’associe à Charles Nordhoff pour écrire The Lafayette Flying Corps qui sera publié en 1920, une référence pour cette escadrille.

Ces deux ouvrages seront l’objet d’une conférence à la maison James Norman Hall, animé par le journaliste et écrivain britannique, Stephen Clarke, qui parlera du style de l’auteur, de ses écrits d’un combattant « ordinaire » en comparaison à d’autres mémoires de la Grande Guerre écrits par Ernest Hemingway et Robert Graves.

Une deuxième conférence sera proposée quelques jours plus tard, toujours avec Stephen Clarke, en écho à un de ses ouvrages « Français je vous aime, ce que les Rosbifs pensent vraiment des Froggies ». Stephen Clarke est connu en France pour son livre sur Elizabeth II ou l’humour souverain, best-seller en 2018, qui lui vaut d’être invité sur tous les plateaux à chaque événement sur la monarchie britannique. Il a écrit plusieurs livres sur les relations franco-britanniques.

• Conférence : James Norman Hall et ses deux mémoires de guerre, vendredi 15, à 18h. Et Français je vous aime, ce que les Rosbifs pensent vraiment des Froggies, vendredi 6 octobre, à 18h. Tarif : 3 000 Fcfp. Maison James Norman Hall, PK5 à Arue. Infos : 40 50 01 60 ou 87 73 29 25 ou direction@jamesnormanhall.com