Une convention entre les assemblés du Vanuatu et de Polynésie

Vendredi 21 septembre à 9h, avant la reprise de la séance, le président du Parlement du Vanuatu, Esmon Saimon, a prononcé, dans l’hémicycle de l’assemblée de la Polynésie française, une allocution venant clôturer le déplacement officiel de sa délégation en Polynésie française.

Le Président du Parlement du Vanuatu a tenu, dans son discours, à remercier Gaston Tong Sang et l’ensemble des élus de l’assemblée pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et leur grande disponibilité. Esmon Saimon a également souligné la richesse et la qualité des échanges qui ont eu lieu à l’occasion des nombreuses rencontres officielles effectuées durant son séjour en Polynésie française. Il est revenu longuement sur la question de la francophonie qui constitue un point de convergence entre plusieurs pays de la région Pacifique. Saluant le dynamisme des institutions polynésiennes, le Président Esmon SAIMON s’est dit plus que jamais convaincu de la nécessité de tisser avec elles des relations solides et de confiance.

À l’issue de cette allocution, le Président Gaston Tong Sang et son homologue vanuatais ont signé, dans l’hémicycle et en présence des élus de l’assemblée et du gouvernement, une convention de partenariat liant leurs deux assemblées et qui a fait l’objet d’une validation unanime des membres du bureau l’institution.

Ce partenariat, conclu pour une durée indéterminée permettra à la troisième institution du Pays et au Parlement du Vanuatu d’échanger sur des sujets d’actualités internationales et régionales. Il a également pour but de favoriser le partage des savoir-faire et des pratiques administratives et techniques en vue de moderniser le travail parlementaire dans la région Pacifique. Enfin, cette coopération facilitera les échanges interparlementaires en matière de législation dans les thématiques qui touchent à leurs compétences respectives.

La signature de cette convention de partenariat s’est suivie d’une cérémonie du kava à laquelle ont également participé le Président Édouard Fritch et les présidents des groupes politiques représentés à l’assemblée.

La délégation parlementaire du Vanuatu est en déplacement officiel en Polynésie française depuis le 14 septembre dernier dans le cadre du dispositif régional d’appui aux parlements du Pacifique supervisé par le bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour les États du Pacifique. Cette mission prendra fin demain, samedi 22 septembre.

Communiqué de l’assemblée.