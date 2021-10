Une course autour du monde à la voile en escale à Papeete en 2022

Papeete sera, en novembre 2022, une des étapes de la première édition de « Globe 40 – La Grande route », une prestigieuse course à la voile de Class40, des monocoques de 12 mètres. Rencontre avec son organisateur, Manfred Ramspacher, à l’occasion de son passage à Tahiti.

Un tour du monde à la voile en huit étapes, d’Ouest en Est, pour une quinzaine de monocoques « Class40 », menés par des équipages de deux personnes : c’est ce qu’a voulu créer Manfred Ramspacher, qui fut pendant 8 ans à la tête du Tour de France à la voile, manager de deux éditions de la Transat Jacques Vabre, et créateur du Normandy Channel Race sur ce type de bateau. L’idée lui trottait dans la tête, dit-il, mais aussi dans celle des coureurs qu’il côtoie, car « les Class40 n’ont pas d’événement qui leur permette de faire un tour du monde », dit-il. Et aucune course autour du monde ne passe par la Polynésie, la traversée du Pacifique Sud s’effectuant d’ordinaire par l’Antarctique et dans l’autre sens, comme le Vendée Globe. L’étape polynésienne est donc « la grande nouveauté » de cette course. Comme le rappelle Stéphanie Betz, coordinatrice locale de l’événement, « même Loïck Perron, quand il était venu parrainer la Tahiti Pearl Regatta, nous avait avoué qu’il n’était jamais venu en Polynésie parce que les grandes courses n’y passent pas. »

Pour cette première édition, au moins une quinzaine d’équipages, amateurs éclairés et skippers de métier, s’élanceront en juin prochain depuis Tanger au Maroc, pour une arrivée en mars 2023 en France. Cap Vert, Île Maurice, Auckland, Tahiti, Ushuaïa, Recife, et La Grenade jalonneront le parcours de ce tour du monde.

« Au-delà de l’aspect sportif, je souhaite revenir aux valeurs de découverte qui sont le propre de la navigation de grand large en privilégiant les connexions avec la culture et les populations », a expliqué Manfred Ramspacher lors de sa rencontre avec la ministre du Tourisme Nicole Bouteau. L’escale de trois semaines à Tahiti, avec son « village de course » à la marina de Papeete, permettra d’organiser des journées portes ouvertes, notamment pour un public scolaire, et de faire connaître la compétition nautique. Les participants feront une « régate spectacle » avec les membres du Cluster maritime de Polynésie, la veille de leur départ pour Ushuaïa. Pays, mais aussi État, et plus particulièrement la Marine nationale, le Port autonome et la ville de Papeete, ont bien accueilli cette « Grande route », une référence à « La Longue route » de Bernard Moitessier qui a inspiré tant de navigateurs et alimenté leurs rêves de Polynésie.

« Ce n’est pas que de la course, dit Manfred Ramspacher qui est fasciné par le peuplement de la Polynésie grâce aux pirogues doubles, c’est aussi de la découverte. » Chaque étape fera l’objet d’un documentaire de 26 minutes, dont la course sera le fil conducteur, mais qui mettra en valeur la culture et les traditions de chacune des destinations touchées par les navigateurs. Des pourparlers avec National Geographic sont en cours pour leur diffusion, et la presse internationale sera conviée à chacune des étapes.