Une course en relais contre les violences faites aux femmes

Le Conseil des femmes de Polynésie Française organise pour la première fois la Nuit des relais le 29 juillet prochain. Objectif : sensibiliser à la cause des femmes et obtenir des fonds pour finir l’extension du centre d’hébergement Pu o Te Hau que la fédération espère ouvrir au cours de l’année prochaine.

Départ à 18h20 pour 2h40 de course ou de marche sur un circuit de 1,3km au parc Paofai, par équipe de cinq ou dix personnes. C’est le programme de la Nuit des relais, organisée pour la première fois en au fenua par l’ONG le Conseil des femmes, le 29 juillet prochain, en collaboration avec la Fondation des femmes et la Fédération d’athlétisme de Polynésie. Une course au bénéfice des femmes, donc, mais ouverte à tous les coureurs, hommes, enfants et femmes ! Objectifs : bouger, peut-être de gagner pour ceux qui feront le plus grand nombre de tours, mais surtout sensibiliser aux violences faites aux femmes et obtenir des fonds pour terminer l’extension du centre d’hébergement Pu o Te Hau que le Conseil des femmes espère ouvrir au cours de l’année 2024.

Quatre femmes par jour victimes de violence au fenua

Selon l’ONG, « 1 500 femmes sont victimes de violence intrafamiliale sur le territoire tous les ans, soit près de quatre femmes par jour ». Les besoins d’hébergement mais également d’un accompagnement plus long des femmes en difficultés sont importants, d’où la construction de trois bâtiments supplémentaires. Aline Flore, nouvelle présidente du collectif, espère qu’il y aura du monde : « Cette Nuit des relais est une recherche de fonds pour l’association. On compte sur la participation de toute la population ! »

Cette première édition sera parrainée par Mareva Galanter, qui sera présente à la soirée pour encourager les participants. Un défi est également lancé aux équipes pour obtenir encore plus de fonds : essayer de collecter de l’argent qui sera ensuite remis à l’ONG. C’est le principe de la course en France où elle est organisée depuis 2016 : chaque équipe doit ramener une cagnotte (500€ à Bordeaux et 1 000 € à Paris). À Tahiti, le conseil des femmes parle de 50 000 francs par équipe mais bien sûr, « chacun contribuera à la hauteur de ses moyens ». L’idée est aussi de solliciter

des mécènes.

Prix de la plus grosse cagnotte et du plus beau témoin

Les trois meilleures équipes de la course seront récompensées, un prix sera remis à l’équipe qui ramènera la plus grosse somme et un autre prix sera également distribué au plus beau témoin, qui doit être de fabrication maison, et qui servira de relai aux participants de la course. C’est sur celui-ci que se trouvera la puce pour comptabiliser le nombre de tours. Pour Aline Flore, « c’est un gros challenge car le projet a été initié par Chantal Minarii Galenon et je le prends au vol. C’est un grand projet. On espère récupérer la somme nécessaire pour arriver au terme de cette construction ». Le premier bâtiment est pratiquement terminé, la construction du deuxième va débuter dans un mois. « Finalement, la population va donc participer à la construction de ces bâtiments ! Il faut qu’on se batte, qu’on améliore la vie de ces victimes. Ce sera une très belle soirée ! Je compte sur vous toutes. »



Rendez-vous donc le 29 juillet, au parc Paofai, de 18h20 à 21 heures. Il est possible de s’inscrire en ligne sur le site de la Fondation des femmes (nuitdesrelais.org), sur Fenuamoove ou à la boutique Vaima sport.