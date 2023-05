Une déambulation artistique pour la Nuit des musées

Te Fare Iamanaha, le Musée de Tahiti et des îles, avait gardé son jardin ouvert samedi soir pour fêter la Nuit européenne des musées. Il s’agissait de se promener pour découvrir les œuvres exposées d’Orama Nigou et également de se laisser bercer par les voix de l’atelier lyrique du Conservatoire artistique de la Polynésie française, venu proposer des performances.

Te Fare Iamanaha a organisé la Nuit européenne des musées dans ses jardins ce samedi. Une soirée qui commençait à 17 heures par une balade à la découverte des œuvres d’Orama Nigou, artiste spécialisée dans la plumasserie, et par l’écoute de l’atelier lyrique du Conservatoire artistique de la Polynésie française venu proposer des performances. Un carnet était distribué par l’association Les Amis du musée pour inviter les enfants à rechercher des plantes et à apprendre à les reconnaitre mais aussi partir à la découverte des pièces d’Orama Nigou, disposées partout dans le jardin. Les pages centrales leur étaient réservées pour écrire un poème ou encore dessiner et une fois détachées, elles étaient attachées en un seul tableau pour une œuvre collaborative de la soirée. Bref, les jardins étaient bien remplis avec beaucoup d’enfants courant partout à la recherche de ces trésors. « Nous avons proposé à Orama Nigou d’exposer car elle travaille la plume et notamment sur certaines pièces que nous avons reçu en prêt. Ces œuvres vont rester dans le jardin toute la semaine. Puis l’atelier lyrique du conservatoire nous a proposé ces performances car ils avaient déjà interprété un chant dans les jardins du musée et avaient trouvé l’acoustique et la scénographie intéressantes. La déambulation artistique était née ! » explique Miriama Bono, la directrice de Te Fare Iamanaha, heureuse de voir autant de monde.

Certaines personnes ont exprimé leur frustration de voir la salle d’exposition fermée mais la directrice a expliqué qu’il s’agissait de « raisons de sécurité des collections » et de « problématiques de conservation ». Par ailleurs, la salle ne peut accueillir plus de 100 personnes à la fois et la frustration aurait peut-être été encore plus grande d’être refoulé à l’entrée. Miriama Bono rappelle que le musée est ouvert du mardi au dimanche et que l’entrée est gratuite pour les enfants. « Nous sommes contents de recevoir autant de monde, c’est aussi beaucoup de défis et d’enjeux pour nous. » Orama Nigou s’était mêlée à la foule afin de participer à l’événement. Elle avait installé ses œuvres le jour-même : « J’ai fait de la grimpette ! C’était au feeling, on essaye de choisir des endroits stratégiques pour mettre les objets et le paysage en valeur. J’ai ramené tout ce que j’avais et ce qui trouvait une place logique dans le jardin, je l’ai mis. Je ne sais pas combien de pièces j’ai placé. » L’artiste développe le concept des œuvres en balade qui aime « continuer à interroger les pièces une fois finies ».

Les œuvres ont donc été exposées dans le jardin mais sans cartel ni explication : « Les gens déambulent et découvrent les trésors cachés dans l’environnement autour d’eux. J’aime bien cette idée de ne pas tout le temps expliquer le moindre centimètre carré de ce que je fais. » Et enfin, Frédéric Torrente a animé une conférence sur les tāura, les animaux totémiques protecteurs des familles polynésiennes, qui a eu beaucoup de succès car la salle affichait complet. Devant cet engouement, le musée a retransmis la conférence en direct sur sa page Facebook.