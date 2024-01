Une délégation polynésienne au jamboree des scouts néo-zélandais

Parmi les 4 000 participants à ce rassemblement, on retrouve une cinquantaine de jeunes issus du mouvement des scouts et guides de Polynésie. Âgés de 12 ans à 17 ans, ils participent depuis une semaine à ces festivités qui ont lieu à Mystery Creek, jusqu’à ce samedi.

Partager les valeurs du scoutisme avec les cousins du Pacifique. C’est l’objectif du déplacement entrepris par le mouvement des Scouts et guides de Polynésie qui a envoyé, il y a une semaine, une délégation d’une cinquantaine de jeunes du fenua chez les kiwis. Âgés de 12 à 17 ans, ils participent au 23e Jamboree national de Nouvelle-Zélande. Une rencontre organisée tous les 4 ans par les scouts d’Aotearoa qui n’oublient pas, depuis quelques années maintenant, d’inviter leurs homologues tahitiens à se joindre à la fête. Au total, 4 000 jeunes venant de tout le Pacifique sont réunis à Mystery Creek, l’un des plus grands centres événementiels de Nouvelle-Zélande, situé dans la périphérie de la ville de Hamilton.

Créer des liens

L’événement se termine demain, mais le programme des 8 journées a ravi les jeunes scouts du fenua qui ont pu s’essayer à une « multitude d’activités », explique Véronique Lardillier, responsable de la délégation. Au programme pour ces jeunes aventuriers, du tir à l’arc, de la tyrolienne, des randonnées. Ils ont aussi appris à manier des tractopelles et se sont essayés au quad. Mais au-delà de ces loisirs, il s’agit surtout de créer des liens. « Ils se sont rencontrés, ont fait des échanges de foulards, de badges… ils se sont fait des copains dans les autres délégations », ajoute encore la responsable de la délégation.

215 scouts et guides de Polynésie

Pour la petite histoire, le mouvement des scouts et guides de Polynésie a été créé en 2005 en Polynésie. Il est est affilié aux Scouts et guides de France et rassemble aujourd’hui 215 adhérents au fenua, tous âgés de 6 ans minimum. L’objectif de cette association est de contribuer à l’éducation des jeunes en mettant en pratique les méthodes et exercices du scoutisme. Chaque année, elle met ainsi en place des actions solidaires et organise également des réunions, des randonnées, des sorties, des campings avec des feux de camps … pour « former des citoyens heureux, libres, actifs et artisans de paix », précise enfin Véronique Lardillier.