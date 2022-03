Une directrice de maison de retraite condamnée pour abus de faiblesse

Ce mardi beaucoup d’affaires au tribunal de Papeete. La plupart des classiques, mais l’une d’entre elles portait sur un abus de faiblesse sur une personne vulnérable. Comme un écho sur le scandale des maisons de retraite en France, elle est le fait d’une directrice de deux établissements où l’on accueille les anciens. Elle a détourné de l’argent de l’un de ses pensionnaires, décédé depuis, et a été condamné à dix-huit mois ferme.

Christine Mai est responsable de deux centres qui accueillent des personnes âgées et elle est soupçonnée par la justice d’avoir abusé de la faiblesse de l’un d’eux, Marcel 97 ans, décédé depuis les faits, pour faire main basse sur deux millions qui lui appartenait. C’est son fils qui s’est rendu compte de la manipulation au moment de son décès, trois mois après son entrée dans la maison de retraite.

Ces relevés de compte faisaient état de virement de sommes variants de 60 000 à un million sur le compte de la matrone. Pour lui, pas de doute, elle a profité de la faiblesse de son père pour approvisionner son compte perso. Devant le juge, elle n’en démord pas : « Il avait toute sa tête » et de rajouter, « son fils et lui ne s’entendaient plus, il y avait des bagarres, son fils contrôlait son compte en banque et il m’a demandé de l’accompagner à sa banque pour clôturer son compte et en ouvrir un autre à la poste. » Là où, elle-même, a son propre compte. Ce qu’elle oublie de préciser et que l’on apprendra par l’avocat des parties civiles, c’est qu’elle est à l’origine de la brouille entre le père et son fils. Selon l’avocat, elle aurait dit au vieil homme que son fils prostituait sa propre épouse. Elle aurait voulu l’éloigner de sa famille qu’elle ne s’y serait pas prise autrement. Autre élément à charge, parmi les papiers de son père, le fils a trouvé une feuille sur laquelle on voit des essais de signature imitant celle du défunt.

« Il était généreux Marcel »

Concernant les sommes versées sur son compte, elle s’explique, « il était généreux Marcel, il donnait son argent aux employés, il virait l’argent sur mon compte et moi je le distribuais aux employés. Il leur a donné 50 000 Fcfp chacun ». Le juge l’interrompt, « vous trouvez normal qu’un homme de 97 ans distribue comme cela son argent ? Il n’y a pas de règle déontologique dans votre profession ? », « dommage qu’il soit mort Marcel sinon il serait venu s’expliquer », avance-t-elle. La fameuse générosité de Marcel en a pris un coup quand a été lu le témoignage de son fils qui disait qu’il était près de ses sous et pas du tout généreux.

Sur le virement d’un million, « Marcel voulait se faire incinérer et on est allé chez Min-Chiu, le virement c’était pour cela. Son fils ne voulait pas s’occuper de ses obsèques ». Une incinération qui ne s’est pas faite, car selon elle, « c’était trop tard pour l’incinération, il fallait la programmer en avance », de fait il a été enterré, pour une somme nettement moindre. Stupéfaction du juge : « Vous nous dites que pour le faire incinérer, il fallait programmer la date de sa mort ? Étonnant. » Pas de réponse. « Dites-nous plutôt que s’il n’a pas été incinéré c’est parce que vous avez dépensé l’argent. » Curieusement lors du décès de Marcel, elle était en vacances à Los Angeles et son fils a appris sa mort deux jours après son enterrement.

« Mr Marcel ne voulait pas que nos histoires d’argent s’ébruitent »

Sur un autre virement de 419 000 Fcfp qui correspond exactement à deux mois d’arriérés de loyer que devait la maison de retraite, là non plus peu d’explications, « Mr Marcel ne voulait pas que nos histoires d’argent s’ébruitent ». D’autres documents ont été retrouvés, comme des lettres de donations entièrement rédigées de la main de la gérante elle-même où Marcel n’avait plus qu’à signer. « Je ne me rappelle plus avoir écrit ces documents. »

Curieux, le juge s’enquiert de la façon dont s’opéraient les virements, « vous l’accompagniez à la banque ? », « non, je l’ai juste accompagné une fois pour clôturer son compte, les virements il les faisait lui-même par Internet. » Le juge reste bouche bée, « à 97 ans ? déjà ce n’est pas simple pour nous, alors à son âge. C’est tout bonnement incroyable ! » À noter que la prévenue a déjà été condamnée pour falsification de chèques à une peine de 12 mois de prison avec sursis.

Malgré la plaidoirie de son avocat qui estime que les maisons de retraite dont s’occupaient sa cliente, « n’étaient pas des mouroirs » et « j’ai en ma possession des lettres de témoignages qui disent qu’elles étaient bien tenues » pour conclure par « il y a un doute sur l’intention délictuelle de ma cliente et je demande sa relaxe », la cour l’a condamnée à deux ans de prison dont 6 mois de sursis avec interdiction de se livrer à toutes activités en lien avec des personnes âgées pour une période de cinq années.