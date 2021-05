Une éclipse totale de lune dans le ciel polynésien à partir de 23h30

Le phénomène, qui n’avait pas été observable depuis deux ans au fenua, devrait offrir un beau spectacle. La Lune, qui apparait particulièrement grosse ces temps-ci, pourrait se teinter d’une couleur rougeâtre en passant dans l’ombre de la terre.

La Polynésie, comme une bonne partie du Pacifique, pourra observer ce soir une éclipse totale de Lune. Un phénomène qui ne peut se produire que lors d’un alignement parfait du Soleil, de la terre et son satellite. Peu après 23h30, la Lune commencera à entrer dans le cône d’ombre formé dans l’espace par la Terre et sera peu à peu occultée. Pas besoin de lunettes ou de téléscope donc, l’éclipse totale sera observable, si la couverture nuageuse le permet, à l’œil nu depuis les jardins et balcons. « Il suffit de se couvrir un petit peu parce qu’il peut faire frais en ce moment » conseille Régis Plichart, le vice-président de l’association Proscience. D’autant que l’éclipse doit durer environ deux heures : le « maximum » de l’éclipse est prévu pour 1h du matin.

Les éclipses de Lune sont beaucoup moins rares que les éclipses totale de Soleil, qu’on ne devrait pas voir depuis Tahiti avant avril 2024. Mais l’observation de ce soir, qui ne pourra malheureusement pas être organisée à l’observatoire de la société d’astronomie de Tahiti, pour cause de couvre-feu, ne manquera tout de même pas de magie. D’abord parce que la Lune est particulièrement grosse dans le ciel. La distance Terre-Lune varie entre 350 000 et 405 000 kilomètres en fonction de sa position sur son orbite. En ce moment, notre satellite est plutôt proche de son « périgée » et apparait en moyenne 15% plus grande qu’à son point le plus éloigné, « l’apogée ».

Mais le spectacle devrait aussi être marqué par une légère teinte rougeâtre qui pourrait venir colorer l’astre. Si certains aiment appeler ce phénomène « lune de sang » (de l’anglais « blood moon ») il s’agit d’une simple question de réfraction, explique Régis Plichard. Comme lors d’un coucher de soleil, les derniers rayons avant l’entrée complète dans la pénombre devraient traverser une partie de l’atmosphère terrestre avant d’être reflétés sur la Lune.

Les prévisions de Météo France sont pour l’instant plutôt optimistes pour Tahiti et Moorea, avec une couverture nuageuse faible côté Nord et Ouest. Pour ceux qui n’auront pas l’occasion d’assister à ce spectacle tardif, ils pourront se rattraper en novembre avec une autre éclipse de Lune visible depuis le fenua. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les phénomènes astronomiques, l’association Proscience installera son planétarium à partir du 14 juin à la maison de la culture.