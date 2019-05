Une première école de chant au Heiva des écoles

Tahiti Choir School montera le 12 juin prochain sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture pour sa première participation au Heiva des écoles. C’est la première école exclusivement réservée au chant polyphonique polynésien à y prendre part.

La 25ème édition du Heiva des écoles ouvrira le 5 juin prochain les festivités du mois de juillet. Jusqu’au 16 juin, les élèves de 40 écoles de danse, percussions, ukulele et chant présenteront le fruit de leur année d’apprentissage sur la scène du Grand théâtre. Ce qui représente près de 80 % des écoles d’art traditionnel du fenua. Et parmi ces écoles, une petite nouvelle fera sa première apparition sur la scène du Grand théâtre. Il s’agit de la Tahiti Choir School créée en août dernier par Steeve Reea, chanteur et orero reconnu dans le milieu culturel polynésien, qui propose des cours de chant polyphonique polynésien et de chorale.

Tahiti Choir School est la première école exclusivement de chant à participer au Heiva des écoles. Pour cette première, l’école a choisi le thème « Poro’i nā tō’u fenua- Messages pour mon fenua ».

Cette année encore, Te Fare Tauhiti Nui a décidé de découper les soirées de représentation en deux séances avec deux groupes pour chaque séance. La billetterie est déjà ouverte au Grand théâtre de la Maison de la culture.