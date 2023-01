Une exposition pour mieux comprendre la place que représentent les outre-mer dans le récit historique national

Du 13 janvier au 10 février 2023, à l’initiative de l’association Mémoire de l’Outre-mer de Nantes, une exposition intitulée « Outre-mer. Immigration en outre-mer et présences ultramarines dans l’Hexagone » se tiendra à l’Espace culturel Louis-Delgrès à Nantes. Cette exposition en 12 panneaux retrace l’histoire des immigrations en outre-mer et permet de mieux comprend la place que représentent les outre-mer dans le récit historique national. Un sujet de notre partenaire Outremers 360°.

La Polynésie française, la Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna : tous ces territoires ont hérité en partage d’une histoire commune liée à la migration, à la colonisation et à l’esclavage, pour bon nombre d’entre eux. Toutefois, chacun de ces territoires possède leur spécificité et leur particularisme.

Si au lendemain de la seconde guerre mondiale, sous l’effet conjugué de l’affirmation des mouvements indépendantistes, de la vague de décolonisation de par le monde et de l’arrivée importante d’élus ultramarins progressistes et anticolonialistes, l’instauration de la départementalisation pour 4 territoires (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion en 1946), puis 5 (Mayotte en 2011) s’est fait jour et va sceller le destin de ces territoires ultramarins à celui de la France, des relations complexes continuent de nourrir cette union entre la France et ces lointaines régions.

En effet, pourtant constitutifs du territoire français, les outre-mer souffrent d’un déficit de représentation et sont souvent relégués au second plan du récit historique national subissant l’effet néfaste des distances géographiques qui les éloignent du continent et se répercutent sur la place qu’ils occupent. Sans compter les discriminations dont sont victimes les Ultramarins venus en masse dans l’Hexagone par le biais du fameux BUMIDOM.

Une conférence animée par l’historien Pascal Blanchard le 20 janvier 2023

C’est cette histoire, ces liens avec la France, ces rapports migratoires entre les différentes populations, mais aussi les éléments historiques, socioculturels et humains que met en scène cette exposition intitulée « Outre-mer. Immigration en outre-mer & Présences ultramarines dans l’Hexagone » du groupe de recherche Achac. Une exposition en 12 panneaux qu’accueille l’association Mémoire de l’outre-mer de Nantes jusqu’au 10 février prochain à l’Espace culturel Louis Delgrès à Nantes.

Temps fort de cette exposition, une conférence animée par Pascal Blanchard le 20 janvier 2023 au cours de laquelle l’historien, chercheur, spécialiste de l’empire colonial français apportera un éclairage pour permettre au public de mieux appréhender les relations complexes qui unissent ces territoires à la France hexagonale. Autant dire que la visite de cette exposition s’impose autant par le soin mis au choix des images et des photos que par les éléments historiques, sociologiques et humains retenus pour retracer et expliquer ce pan de l’histoire de France.

Exposition : « Outre-mer. Immigration en outre-mer & Présences ultramarines dans l’Hexagone«

Du 13 au 10 février 2023

Espace culturel Louis Delgrès

89 quai de la Fosse – Nantes

Tél : 02 40 71 76 57.

Entrée libre

Site web de l’association Mémoire de l’Outre-mer

En partenariat avec Outremers360°.