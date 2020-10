Une fillette de 8 ans meurt écrasée par une cage de football

Les pompiers et le Samu sont intervenus, vendredi soir, au stade Excelsior. Une cage de but est tombée sur la poitrine d’une enfant. Malgré les efforts des secours, elle n’a pas survécu.

Le drame se serait déroulé aux environs de 18 heures, dans l’enceinte du stade de la Mission, à Papeete, alors que l’équipe de Ligue 1 du club Excelsior s’entrainait sur le site, expliquent nos confrères de Polynésie 1ere. Les joueurs et encadrants auraient été alertés par le bruit de la chute de la cage de but, autour de laquelle jouaient un groupe d’enfants. La structure est rapidement relevée pour libérer la fillette, inconsciente et coincée « sous la barre à hauteur du thorax ». Malgré l’intervention du pompiers, puis du Samu, et l’utilisation d’un défibrillateur, la jeune fille ne pourra être réanimée. Une enquête de police est en cours pour préciser les raisons de cet accident.