Une fillette décède dans un accident de scooter à Paea

Une fillette a trouvé la mort ce mercredi soir au PK 21,9 à Paea, dans un accident de scooter. C’est la première victime de la route en 2020.

Un accident de scooter qui s’est produit mercredi soir vers au PK 21,9 à Paea, en face de la servitude Orofera, impliquant un père et sa fille selon des témoins sur les lieux. Malgré la prise en charge du SMUR, la fillette, qui aurait environ 6 ans et était installée devant son père, est décédée, confirmait hier soir la brigade des sapeurs-pompiers de Paea. Le véhicule mis en cause dans l’accident aurait pris la fuite.

Jeudi matin, la gendarmerie a lancé un appel à témoins afin d’obtenir plus d’informations sur cet accident mortel. Toutes personnes ayant des renseignements à ce sujet est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Paea au 40 50 75 05 ou le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17.