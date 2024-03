Une garde à vue pour accueillir David Michigan à Tahiti

L’influenceur, bodybuilder et entrepreneur aux pratiques décriées a été arrêté par la police aux frontières à l’aéroport de Tahiti Faa’a, ce jeudi matin. Placé en garde à vue à la DTPN à la demande du parquet de Paris, il a finalement été libéré en fin de journée, et devrait bien animer, ce weekend, son séminaire et ses formations payantes au fenua.

Pas de collier de fleurs, ce vendredi matin, pour David Michigan. Comme l’a révélé Tahiti Infos, l’influenceur, attendu ce samedi au Tahiti by Pearl Resort pour vanter sa « Michigan academy » a été accueilli par la Police aux frontières de Tahiti – Faa’a à l’arrivée dans le terminal. Une arrestation et un placement en garde à vue, à la DTPN, qui a été demandé par le parquet de Paris, comme l’indiquait à la mi-journée le bureau du procureur à Papeete. Pas plus de précisions sur l’objet de l’enquête ni sur l’issue de sa garde à vue, mais le fait est que le français, qui entre fans et détracteurs, ne semble pas laisser indifférent sur les réseaux sociaux polynésiens, est sorti libre, toujours sur ordre de Paris, aux environs de 17 heures à Tahiti.

« Acteur et entrepreneur » de 35 ans David Michigan met en scène ses abdos sculptés et sa barbe fournie dans des dizaines de vidéos tournées dans des grands espaces ou avec des femmes en petite tenue. L’idée est toujours la même : prouver la réussite et la virilité de cet influenceur qui vend en ligne des packages de formations et « master class » sur des sujets aussi divers que la santé, le développement physique ou mental, le e-commerce, la performance sportive, la nutrition, l’auto-hypnose, ou l’aromathérapie… Une activité régulièrement décriée : le bodybuilder, passé par une école de commerce de Toulouse, est accusé, de blogs en vidéos youtube, de profiter de la naïveté ou de l’état de faiblesse de ses clients, de faire gonfler artificiellement le nombre de ses followers – il en cumule 18 millions sur Instagram, plus que certaines grandes stars internationales alors qu’il reste relativement inconnu du grand public – de faire financer ses interventions sur les « Comptes personnels formation »… Qu’importe pour le « PDG de la Michigan Academy », qui cherche, en Polynésie comme ailleurs, à étendre son réseau.

Car le trentenaire forme surtout de futurs coachs, invités après avoir appris les bases du « closing » – l’art de sceller une vente ou un contrat – à créer leur entreprise, et à vendre à leur tour des formations en ligne, en échange de salivantes commissions. Coïncidence ou pas, la DGAE a communiqué, mardi, sur les dangers et l’illégalité de la vente pyramidale. Ce qui ne devrait pas empêcher David Michigan d’animer samedi son séminaire grand public à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resort, et d’enchaîner, comme le notait Tahiti Infos, avec des séances coachings plus spécialisés dimanche et lundi.