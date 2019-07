Une grève de la faim pour récupérer sa maison

Depuis ce lundi, Danielle Badero s’est installée sur le parvis de la cathédrale de Papeete pour entamer une grève de la faim. La cause : elle ne parvient pas à récupérer sa maison, occupée par des locataires qui, selon elle, refusent de quitter les lieux.

Danielle Badero, 60 ans, a fait l’acquisition en juin 2018 d’une maison à Mahinarama, déjà louée par un couple d’enseignants. Normalement, dit-elle, Danielle devait jouir de son bien à partir du 31 mars 2019, date indiquée sur le bail. Les locataires refusent de partir, malgré un courrier remis par huissier pour mettre fin au bail, des tentatives de conciliation qui n’ont rien donné, et une procédure d’expulsion en référé. Mais le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’affaire, estimant que le bail était sujet à diverses interprétations.

Danielle a donc décidé d’entamer une grève de la faim devant la cathédrale de Papeete. « Ma vie est entre parenthèses complètement depuis un an, aucun projet n’est possible,» explique-t-elle. Danielle avait investi ses économies dans cette maison. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson et dit avoir subi trois AVC. Elle vit aujourd’hui en colocation, mais n’a plus les moyens de faire face à ses dépenses. Déboussolée, elle en appelle à Édouard Fritch, même si l’on comprend mal comment le président du Pays pourrait se mêler, et encore moins résoudre, une affaire que la justice doit trancher.

Pour son avocat, Me Brice Dumas, c’est le bail conclu entre l’ancienne propriétaire et les locataires actuels qui pose problème, un bail « quelque peu étrange » selon ses dires, sujet à des interprétations diverses. Il espère un dénouement avant la fin de l’année.