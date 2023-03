Une initiation aux gestes qui sauvent pour « Les p’tits héros »

C’est l’idée de Vaiiti Doyen, médecin urgentiste : proposer des cours de base de secourisme aux enfants polynésiens de 3 à 10 ans. Le dispositif va être testé dans deux écoles de Tahiti avant le mois de juin, avec l’espoir de l’étendre à d’autres établissements par la suite. Une cagnotte a été ouverte sur le site de financement participatif anavai.org pour financer ces actions.

« Les p’tits héros », une fédération nationale d’associations, vient d’accueillir « Les p’tits héros de Tahiti », première déclinaison du concept dans les Outre-mer, à l’initiative d’un médecin urgentiste du CHPF, Vaiiti Doyen. Son objectif est de sensibiliser de jeunes enfants, entre 3 et 10 ans, à la prévention et aux gestes qui peuvent sauver, notamment dans le cas d’accidents domestiques. Les séances sont adaptées en fonction de l’âge des enfants, explique Vaiiti Doyen.

Les formations seront délivrées par des bénévoles, médecins et infirmiers urgentistes, un médecin pédiatre et un enseignant en maternelle. Sur un mode ludique, leurs interventions doivent servir à dédramatiser des situations complexes et à aider les enfants à ne pas paniquer. « Ils vont se rendre compte qu’ils peuvent intervenir et que ça va renforcer le premier maillon de la chaîne de secours », dit Vaiiti.

L’objectif de la collecte lancée sur la plateforme de financement participatif, anavai.org, est modeste : 153 000 Fcfp dans un premier temps pour les interventions dans deux établissements privés avant la fin du premier semestre mais, dit le médecin, il faut aux Ptits héros de Tahiti environ 400 000 Francs pour se doter de fournitures pédagogiques et de matériel informatique, envisager de toucher des écoles publiques, et de mettre en place ces formations dans un cadre extra-scolaire, comme les entreprises et les clubs sportifs