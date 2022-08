Une jeune otarie « très affaiblie » retrouvée aux îles Australes

Une jeune otarie « très affaiblie » a été retrouvée mercredi dernier sur l’île de Rurutu, dans l’archipel des Australes, situé à l’extrême sud de la Collectivité d’Outre-mer. Elle a été prise en charge à Papeete.

Dans un communiqué, le gouvernement polynésien décrit une jeune otarie « blessée, très amaigrie, déshydratée et très faible ». « Il s’agit très probablement d’une otarie de Nouvelle-Zélande, Arctocephalus forsteri. Des analyses génétiques préciseront son espèce » précise-t-on.

Retrouvé sur l’île de Rurutu mercredi 3 août, l’animal a d’abord été pris en charge par un habitant de l’île, membre du réseau local d’échouage (mammifères marins et autres espèces protégées) de Polynésie française, supervisé par la Direction locale de l’environnement.

Elle a ensuite été transférée, vendredi, sur l’île principale de la Collectivité, Tahiti. Sur place, elle est prise en charge par une clinique vétérinaire de Papeete, « où les premiers soins ont pu être prodigués par l’équipe soignante ». Toujours selon le gouvernement, « le pronostic vital est toujours engagé mais l’animal semble reprendre des forces ».

« Des analyses complètes sont en cours pour essayer de comprendre son état de santé actuel et la raison de son échouage. Le but aujourd’hui est de le soigner, le remettre « sur pied » afin de pouvoir le relâcher et espérer qu’il puisse continuer sa route vers ses congénères », conclut-on.

Si la Polynésie française n’est pas l’environnement naturel des otaries, ce n’est pas la première à venir s’échouer sur une des cinq îles de l’archipel méridionale du territoire durant l’hiver austral. Leur présence en Polynésie durant cette saison est même devenue fréquente. En juillet dernier, une otarie avait été observée à Rapa, toujours aux Australes.

En 2021, c’est sur l’île de Raivavae qu’une otarie avait été prise en charge par des bénévoles. L’année précédente, une otarie, épuisée par un long voyage, s’était échouée à Tubuai, début juillet. Elle avait été relâchée après quelques jours de soins sur l’île pour l’aider à reprendre des forces. Malheureusement, celle-ci avait finalement été retrouvée morte par des pêcheurs.

En partenariat avec Outremers360.