Une journée d’échange et de débat autour de l’entreprenariat féminin

Privée d’intervenants régionaux, la quatrième édition du Tahiti Women’s Forum aura tout de même lieu, le 13 octobre prochain. Une conférence citoyenne débattra du « progrès inclusif » avant une table ronde sur le thème de la « résilience », le tout sur fond de réflexion sur l’entreprenariat féminin.

Lancé en 2016, le Tahiti Women’s Forum organise chaque année une journée de réflexion, de débat et d’ateliers « gratuite et ouverte à toutes et à tous ». Cette quatrième édition se tiendra le mardi 13 octobre à l’Intercontinental de Tahiti. Avec toujours les mêmes objectifs, comme le précise la fondatrice et présidente de l’association, Aline Bessières : échanger sur l’engagement des femmes dans tous les domaines d’activité, et promouvoir l’entreprenariat féminin.

L’idée du forum était aussi, dès sa création, de tisser un réseau à l’échelle du Pacifique. Les précédentes éditions avaient ainsi permis de mêler à la réflexion des contributions d’expertes ou de professionnelles de Nouvelle-Calédonie ou d’Hawaii ou de Nouvelle-Zélande. Cette année, ce volet régional est « compromis par la situation sanitaire », mais les organisatrices ont tenu à faire perdurer l’évènement. « En situation perturbée, en tout cas complexe, je crois beaucoup au pouvoir du rassemblement », explique la présidente, intervenante en enseignement supérieur, entre autres sur les questions de « responsabilité sociétale des entreprises ».

Recommandations « concrètes » aux décideurs

Pas un hasard, donc si la thématique de la résilience a été retenue pour la table ronde organisée en soirée. Résilience sous un angle individuel – « nous avons tous été confrontés à des difficultés à certains moments de notre parcours, et il s’agit de savoir comment on peut y faire face », explique l’organisatrice – mais aussi résilience des territoires, qui vont être mis à rude épreuve par la crise.

En journée, le Tahiti Women’s forum prendra la forme d’une « conférence citoyenne » sur le thème de « l’entreprenariat féminin et du progrès inclusif ». Situation économique, handicap, rapport au numérique, et bien sûr sexe ou origine… les facteurs d’exclusion sont nombreux dans notre société. Pour Aline Bessières, « arriver à fédérer le maximum de différence et de compétences autour de soi » est un passage obligé pour aller de l’avant.

Cette conférence citoyenne devra accoucher d’une dizaine de recommandations « très concrètes, très opérationnelles » sur la thématique de l’entreprenariat féminin et de l’inclusion. Elles seront ensuite adressées aux « décideurs polynésiens » ainsi qu’aux membres du réseau du forum qui s’étend de l’Australie à Hawaii.

Si certains évènements affichent déjà complets – notamment la conférence citoyenne – il est possible de réserver pour participer à la table ronde en soirée. Toutes les informations sur la page Facebook du Tahiti Women’s Forum.