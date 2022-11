L’association Mania Te Miti organise à l’hôpital d’Afareaitu ce samedi une nouvelle journée dédiée à ceux qui accompagnent des malades, des personnes dépendantes ou des proches en fin de vie. Objectif : rassembler et donner la parole à ces « aidants » qui se « sacrifient » pour leur proche, leur offrir un « break » et la chance de s’informer auprès de spécialistes, dans une ambiance conviviale.

Après Arue, Taravao ou Uturoa, c’est à Moorea que Mania te miti, association spécialisée sur les soins palliatifs, se propose d’accueillir, gratuitement et sans inscription, les « aidants ». Un terme qui regroupe les centaines de Polynésiens qui se consacrent, parfois pleinement, à l’accompagne d’un proche malade, dépendant ou en fin de vie. Des membres de la famille, la plupart du temps, qui compensent le manque de structures accessibles et spécialisées sur la dépendance au fenua. Et ces aidants, s’ils sont confrontés à des situations très différentes en fonction de leur cadre de vie, et des capacités ou pathologies de leur proche, connaissent bien souvent des difficultés communes.

Sacrifice et épuisement

Dans les discussions animées par les soignants bénévoles de Mania te miti, revient notamment la problématique de l’épuisement : « De plus en plus, on a des aidants qui sont tout seul. Tout l’accompagnement à domicile repose malheureusement sur une seule personne, et ce sont des gens qui sont épuisés, explique la présidente de l’association, Aurélia Malogne, qui est psychologue au CHPF. Il y a beaucoup d’aidants qui se sacrifient pour la personne malade, ce qui fait que l’accompagnement est fragile : si l’aidant ne tient plus, on ne peut plus continuer l’accompagnement à domicile ».

Ateliers à la carte

Cette journée est donc l’occasion de « faire un break, une pause, discuter, rencontrer »… « Rien que ça, ça peut aider », reprend la psychologue, qui animera un groupe de parole pour « permettre à chacun de verbaliser de son vécu, avec le côté très soutenant du groupe ». Autres ateliers au programme : un module « Manutention et ergonomie », animé par un kinésithérapeute qui apprendra à déplacer les personnes dépendante, les lever, les faire asseoir ou les aider à se repositionner, sans se faire mal soi-même, et un atelier » Relaxation et bien-être » organisé par une sophrologue qui invitera notamment à travailler sur la respiration. Avant ces ateliers à la cartes, une grande discussion sur les principes de la médecine palliative sera organisée en présence des deux spécialiste de la question, qui répondront aux interrogations de chacun.

Aussi au programme de cette journée un stand Alimentation plaisir et soins de bouche, animé par une infirmière et un stand Aromathérapie, avec une spécialiste.. Beaucoup d’information, donc, et de la convivialité : un repas sera offert à tous les participants. Cette « journée des aidants », organisée en partenariat avec la commune de Moorea c’est donc samedi, de 8h30 à 14 heures à l’hôpital d’Afareitu à Moorea. Toutes les informations sur la page Facebook de l’association Mana Te miti.