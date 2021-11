Une journée pour booster l’estime des femmes victimes de violences

Le ministère de la Famille, des Affaires sociales, et de la Condition féminine a organisé une journée bien-être ce jeudi 25 novembre, pour célébrer la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Quelques dames, victimes de violences, ont été invitées à profiter d’un éventail de soins réunis pour elles en un seul lieu. Onglerie, ostéopathie, théâtre ou encore self-défense, toutes les activités avaient pour but la reconstruction de leur amour-propre.

Le 25 novembre est la journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Le ministère de la Famille, des Affaires sociales et de la Condition féminine a invité pour l’occasion quelques dames à se faire pouponner. L’objectif était de les accompagner dans la reconstruction de leur amour-propre, bafoué par la violence. Manucure, maquillage, massage, yoga, ostéopathie mais aussi self défense, théâtre, artisanat ou baignade à la piscine leurs étaient proposés gratuitement.

Du baume au cœur pour se reconstruire

Pas si simple de se l’offrir soi-même et pas seulement pour une question de moyens financiers. « Quand on est dans cette situation, explique Ravahere Rauzy, conseillère technique, ça n’est pas évident de s’ouvrir aux autres et de participer à ces ateliers ». Ce sont les associations de la conditions féminine qui ont relayé l’invitation aux personnes intéressées. Chaque atelier était donc orienté vers la restauration de l’estime de soi et disponible à la carte selon les envies de chacune. Des soins esthétiques mais aussi des activités favorisant l’expression comme le théâtre ou encore un cours de self défense, pour ne plus subir la violence mais s’en défendre. En prenant soin de leurs corps, elles ont aussi pris soin de leur esprit en partageant ce moment de bien-être dans le cadre d’un hôtel de la place.