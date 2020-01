Le 3 février sera célébrée la « Journée internationale sans paille ». L’occasion pour Zéro déchet Tahiti de lancer un jeu-concours et inviter consommateurs et restaurateurs à se passer de ces petits morceaux de plastique qui polluent les océans.

« Un milliard de pailles sont distribuées chaque jour dans le monde », assure le collectif, en partenariat avec l’association Nana Sac plastique. Fabriquées en plastique non recyclable, elles prendraient près de 500 ans pour se dégrader complètement. Résultat : les petites pailles d’apparence innocentes entraînent des pollutions importantes dans les océans et la mort de nombreux mammifères et oiseaux marins.

La meilleure solution : s’en passer, tout simplement. Une dizaine de restaurants et snacks de Tahiti n’en proposeront d’ailleurs pas du tout à leurs clients, en guise de test, du 3 au 10 février. Et pour ceux qui s’accrocherait à l’idée de boire à la paille, les alternatives au plastique à usage unique existent. Bambou, inox… L’idée est quoiqu’il arrive de se doter de pailles réutilisables.

L’opération « Pas’paille » prendra aussi la forme d’un jeu-concours organisé sur la page Facebook Zéro déchet Tahiti pour promouvoir ces solutions. « Prends-toi en photo avec une boisson et une alternative écologique à la paille en plastique, envoie-nous ta photo par MP avec un slogan fun pour dire STOP aux pailles en plastique », expliquent les organisateurs. À gagner, pour les photos qui récolteront le plus de « like » : un brunch pour deux à l’Intercontinental… sans paille, bien sûr.

A noter que l’assemblée territoriale s’apprête à voter une loi sur le plastique qui a reçu un avis favorable du Cesec en décembre. Elle devrait mettre en place une interdiction progressive des sacs plastiques d’ici 2021 mais ne s’attaque pour le moment pas aux pailles et autres objets en plastique à usage unique.