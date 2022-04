Une journée pour sensibiliser la population sur l’autisme

L’association Entre deux mondes organise une journée de sensibilisation à l’autisme ce samedi, au parc Paofai. Plusieurs animations sont prévues pour faire connaitre ce trouble du comportement au grand public.

L’association Entre deux mondes a été créée en 2016 avec pour objectif de réunir les parents d’enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux, notamment l’autisme ou les troubles de l’attention. À l’occasion de la Journée mondiale de l’autisme, ils organisent des animations au parc Paofai, ce samedi, pour mieux faire connaitre ces handicaps. « Pour beaucoup de gens, les personnes autistes se tapent la tête contre les murs ou sont surdouées comme les Asperger, alors que nos enfants sont un peu au milieu, c’est pour ça qu’on parle de troubles du spectre autistique. Nous voulons briser ces tabous et ces préjugés », explique la présidente Caroline Bravi dans une vidéo sur leur page Facebook. Ces parents luttent aussi pour améliorer la vie scolaire, sociale et médicale de leurs enfants avec l’objectif de les faire accéder à l’autonomie. Selon Jérémie Isart, membre de l’association et papa d’un enfant autiste, les organisations sanitaires considèrent qu’un enfant sur cent est touché par l’autisme. Samedi, plusieurs ateliers seront installés pour présenter les difficultés que peuvent rencontrer les personnes autistes : « Un atelier sur les cinq sens car les autistes peuvent avoir des sensations troublées, un autre sur les comportements atypiques et un dernier atelier sur les émotions car les autistes ont du mal à exprimer leurs émotions et à les reconnaitre chez les autres. » Ce sera aussi festif avec des toboggans, un stand maquillage et cinéma…

• Ce samedi, de 9h à 16h, au parc Paofai.