Une journée sous le signe du bien-être et de la sécurité

Depuis ce jeudi matin au complexe sportif Boris Leontieff de Arue se tient la journée de rencontre des centres de vacances et de loisirs organisée par L’Union polynésienne pour la jeunesse. Environ 2 400 enfants, âgés de 3 à 17 ans, ont répondu présent pour cette quatrième édition qui a commencé sous un soleil de plomb.

Activités nautiques, skateboard, BMX, randonnées sur les hauteurs du Tahara’a pour les ados, et pour les plus petits, toboggans, jeux d’eau et activités manuelles, tels sont les loisirs mis à disposition de la jeunesse polynésienne. Afin que cette journée se déroule bien et que les enfants en gardent un excellent souvenir, il faut, en dehors des activités proposées, une importante logistique. Restauration et premiers soins sont aussi primordiaux, d’autant qu’il fait une chaleur étouffante et que les plus petits pensent plus à jouer qu’à se rafraichir et se sustenter. Concernant les rafraichissements et la restauration, c’est à chaque association et centre de vacances qu’en revient la charge, comme l’explique Sylvie Teariki, secrétaire générale de l’UPJ et aussi présidente de la fédération sportive et culturelle de France.

Les enfants, les parents le savent bien, il suffit de les lâcher un instant du regard pour qu’ils disparaissent comme par enchantement, et là aussi, ils sont bien encadrés pour éviter qu’ils ne se perdent dans la foule ou qu’ils souffrent de désagrément au vu de la chaleur. «On veille à ce que les enfants s’hydratent régulièrement et on a aussi une fiche d’information médicale pour chaque enfant qui nous renseigne sur des éventuelles pathologies. » précise Tareta Tavanae-Teururai, agent communal de la mairie de Arue.

Et si cela ne suffit pas, en cas de coup dur, les agents de la protection civile sont là prêts à intervenir, à l’image de Pascale Maruarai, responsable du dispositif de secours.

Comme on peut le constater l’UPJ a mis les petits plats dans les grands pour que les enfants, dont beaucoup viennent de quartiers « défavorisés », se remémorent cette journée de détente.