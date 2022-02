Une manifestation pour le cannabis thérapeutique le 5 mars à Tarahoi

En métropole, un message gouvernemental brouillé La confusion qui entoure encore le sujet en métropole ne facilite pas la compréhension du sujet. En 2020, la Cour de justice de l’Union européenne estimait, comme l’OMS, que le CBD ne peut pas être considéré comme un stupéfiant. Depuis le 26 mars 2021, le ministère de la Santé français a autorisé l’expérimentation du cannabis médical pour une liste restreinte de 5 pathologies : les douleurs neuropathiques réfractaires aux traitements accessibles, certaines formes d’épilepsie sévères et résistantes aux médicaments, certains symptômes rebelles en oncologie, certaines situations palliatives et la spasticité douloureuse accompagnant certaines maladies du système nerveux central. Mais, le 31 décembre dernier, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) considérait, elle, que « des études scientifiques ont montré que le CBD agissait au niveau du cerveau sur les récepteurs à la dopamine et à la sérotonine en faisant ainsi un produit psychoactif à part entière », avec des effets possibles de « sédation » et de « somnolence ». Le même jour, et alors que depuis deux ans les boutiques de CBD sous toutes ses formes se multiplient en métropole, un arrêté interdisait la vente et la consommation de fleurs de chanvre, arrêté suspendu par le Conseil d’État moins d’un mois plus tard. Il est vrai que la France a toujours eu une position plus répressive du cannabis sous toutes ses formes que nombre de ses voisins européens. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait publiquement regretté la décision du Conseil d’État : « De manière générale toutes les substances qui relèvent du cannabis, de la drogue, sont très mauvaises pour la santé. On n’a pas augmenté le prix du tabac à 10 euros pour qu’on accepte la légalisation, la dépénalisation du cannabis. »