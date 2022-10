Une marée humaine pour « La Tahitienne »

C’est une véritable marée de femmes qui a envahi la ville de Pirae cet après-midi, à l’occasion de la célèbre course « La Tahitienne ». Avec ou sans dossard, classées ou pas, elles sont venues soutenir toutes les guerrières qui luttent contre le cancer. Cette année, cette course symbolique a été remporté par Océane Tanguy qui a bouclé le parcours en 13’10 ».

Carton plein pour « la Tahitienne » ! Comme chaque année, plusieurs milliers de femmes se sont mobilisées à l’occasion de cette grande course populaire. Réservée exclusivement à la gente féminine, cette manifestation bat chaque année des records de participation. Véritable phénomène de société, elle rassemble les femmes de tous les horizons autour de la cause du cancer. Pour cette édition 2022, l’ASCEP, organisateur historique de l’événement, avait fixé un quota de 3500 participantes. Ce chiffre a rapidement été atteint puisqu’au fil des éditions, les entreprises et les administrations locales, sont de plus en plus nombreuses à appeler leurs salariées à participer. Pour Naomi, employée chez EDT c‘est une « cause importante ». Plus de la moitié de l’effectif féminin du groupe s’est mobilisé cette année et elles espèrent être encore plus nombreuse l’an prochain.

Ce qui fait le charme de cette manifestation sportive à succès, c’est bien sûre la cause soutenue par les organisateurs, mais c’est aussi le côté festif de l’événement. Et l’engouement est tel que la barre des 3 500 inscriptions a rapidement été atteinte cette année. Toutefois, plusieurs centaines de Vahine se sont manifestées hors-compétition. Pour elles, la cause est belle et avec ou sans dossards, elles se devaient de participer. Carole fait partie de celles qui ont participé sans s’inscrire. Elle souhaitait pour rendre hommage « à toutes celles qui se battent contre le cancer du sein ».

En marge du coté festif, la Tahitienne reste tout de même une course de 3km qui s’est conclue cette année par la victoire d’Océane Tanguy qui a bouclé le parcours en treize minutes et dix secondes.