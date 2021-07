Une matinée dédiée à la création d’entreprise à la Punaruu

La première édition de la matinée de l’entrepreneuriat est organisée par le Centre de Formation Professionnelle pour Adultes (CFPA) ce jeudi 8 juillet, à la Punaruu. Le but : favoriser la rencontre entre les potentiels entrepreneurs et les acteurs de la création d’entreprise.

Le constat de départ est le suivant : « Les entreprises ont du mal à embaucher, mais il est aisé d’obtenir des contrats en tant que patenté. » Alors que l’ISPF faisait état d’un marché de l’emploi en progression légère pour le mois d’avril depuis trois mois consécutifs, il est certain que la sortie de crise se fait pas à pas. Ainsi la volonté de travailler est là, mais il y a un manque d’information explique Nathalie Gautier, responsable de la cellule insertion professionnelle du CFPA. Cette matinée du 8 juillet doit donc être l’occasion de rassembler les différents interlocuteurs qui interviennent dans la création d’entreprise. En parallèle il y a une volonté de « sensibiliser à l’importance d’avoir une couverture sociale et à la nécessité de créer l’entreprise de façon officielle« .

Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Les stagiaires du CFPA seront bien sûr présents, mais tous les potentiels entrepreneurs pourraient trouver leur compte dans les stands d’information, mini-conférences et l’espace de co-working mis en place. L’idée : « pouvoir démarrer les dossier pour créer son entreprise« . Les secteurs visés sont surtout ceux du bâtiment, de l’industrie, de la mécanique automobile et navale.

D’autres éditions sont prévues dans les communes de Paea et Pirae avant la fin de l’année. Les informations sont à retrouver sur le site du CFPA.