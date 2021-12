Une médaille collective pour les pompiers du fenua

Les différents corps du fenua étaient réunis à Punaauia, ce samedi matin, pour les célébrations de la Sainte-barbe. Une cérémonie qui a été l’occasion pour l’État d’accorder à l’ensemble des sapeurs-pompiers du pays une médaille pour leur engagement durant la crise sanitaire.

Rangs serrés, casques étincelants, et tavana qui avaient fait le déplacement ce samedi matin. C’est dans le grand hall de la mairie de Punaauia qu’était organisée la cérémonie de la Saint-Barbe, sainte patronne des artificiers, des mineurs et surtout des pompiers, fêtée tous les 4 décembre. Une célébration plus confidentielle au fenua qu’en métropole, mais que les soldats du feu comme les autorités cherchent à installer dans le calendrier. La Saint-Barbe est généralement l’occasion de rencontres entre les différents corps : des détachements de plusieurs communes de Polynésie, de Papeete à Hiva Oa en passant par Moorea ou Raiatea étaient présents ce matin aux côtés des pompiers d’aéroports de Tahiti-Faa’a, ou encore des cadets de la sécurité civile et de jeunes sapeurs-pompiers en formation. Un « moment important » pour les 713 sapeurs-pompiers de Polynésie – dont 258 professionnels communaux et 455 volontaires -, explique le colonel Mickaël Lecoq, directeur de la protection civile en Polynésie :

Un moment de convivialité, de remerciement des autorités, qui ont rappelé que les pompiers répondaient en moyenne à 90 intervention par jour au fenua, dont 80% pour des secours à personne. Mais aussi un moment pour rendre hommage à ceux qui sont disparus en service ou en opération. C’est notamment le cas de Naili Mataitaua, sapeur-pompier de la commune de Mahina, décédé en service commandé le 23 janvier 2021. Le Haut-commissaire, entouré d’une dizaine de tavana et de René Temeharo pour le Pays en a aussi profité pour distinguer plusieurs professionnels pour leur durée d’engagement et remettre leur diplôme à une douzaine de jeunes sapeurs-pompiers de Moorea.

Fourragère et reconnaissance

Mais c’est surtout la décoration du drapeau des sapeurs-pompiers du corps de Punaauia qui a été le moment fort de la cérémonie. Une médaille de bronze pour acte de courage et dévouement y a été épinglée, pour honorer « l’ensemble des corps communaux de Polynésie française pour leur engagement durant la crise sanitaire du Covid ». « C’est une distinction honorifique pour reconnaitre leur engagement, pour reconnaitre tout le travail qu’ils ont mené avec les tavana dans le cadre des plans communaux de sauvegarde pour suivre cette crise au jour le jour et 24 heures sur 24« , explique ainsi le Haut-commissaire Dominique Sorain.

Cette reconnaissance collective dont bénéficie déjà certains corps de métropole, permettra désormais à tous les pompiers communaux du fenua de porter une fourragère sur leur tenue d’uniforme lors des cérémonies. Mais plus que l’apparat, c’est la reconnaissance qui est saluée par les intéressés. « Nous avons été en première ligne sur le Covid, rappelle le lieutenant Gaston Tunoa, chef de corps des pompiers de Teva i Uta, président de la Fédération des sapeurs pompiers de Polynésie qui rappelle que les pompiers ont assuré l’essentiel des évacuations sanitaires vers les hôpitaux ou les centres médicaux durant les période de surchauffe épidémiques. Les pompiers ont été confrontés à des malades, des cas positifs, et ils n’ont pas pensé à eux-mêmes, à leur famille, ils ont laissé tout ça de côté pour penser à secourir les personnes dans des moments difficiles ».