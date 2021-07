Une meilleure protection sociale pour les étudiants polynésiens

Le Conseil des ministres a adopté ce jeudi un projet de loi de Pays relatif à la protection sociale des étudiants. Il prévoit un accès au RSPF pour les étudiants de l’étranger en vacance au pays et une admission automatique d’un an au au régime de solidarité à la fin des études.

Le texte, qui doit encore être présenté au Cesec puis voté à l’assemblée, s’adresse d’abord aux jeunes Polynésiens étudiant à l’étranger. Il propose de leur ouvrir un accès au régime de solidarité de la Polynésie française lors de leurs vacances au fenua, pendant lesquelles beaucoup d’entre eux ne sont pas couverts.

Quant aux étudiants en métropole, « lors de leur séjour au Pays, ils peuvent bénéficier de la continuité de prise en charge de leurs soins par leur régime de protection universelle maladie au titre de l’accord de coordination entre la CPS et la sécurité sociale » rappelle le gouvernement. « La CPS les accompagnera pour bénéficier de ce

droit » précise le communiqué du Conseil des ministres. Les étudiants effectuant leurs études en Polynésie ne sont pas non plus concernés : « le dispositif actuel reste

applicable, à savoir une affiliation par assimilation au régime général des salariés (RGS) ».

Enfin, le projet de loi du Pays propose, à tous les étudiants cette fois, de se voir ouvrir « une admission directe au RSPF à la fin de leurs études et ce pour une période d’une année ». Une protection sociale destinée à « les accompagner au mieux dans leur recherche d’activité ».