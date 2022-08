Une mineure handicapée transformée en esclave domestique par son oncle et sa tante

Le tribunal de première instance a reconnu les violences faites par un oncle et une tante envers leur nièce handicapée moteur, placée sous leur tutelle. Les faits se sont étalés sur presque 6 ans, entre octobre 2013 et avril 2019. Le couple a été condamné solidairement à une indemnisation pour préjudice moral mais également à 3 mois d’emprisonnement avec sursis.

Elle aura finalement trouvé le courage de porter plainte. Placée sous la tutelle de son oncle et de sa tante, l’adolescente était affamée et transformée en esclave de la maisonnée.

Chargée des lessives et du ménage, son seul repas de la journée était celui du soir, après celui du couple et de leurs trois enfants. Et encore, il était constitué des restes des repas précédents de la famille. Un témoin a simplifié le cas en affirmant qu’elle mangeait « les restes » que l’on laisse pour les chiens.

Par moments, lorsque trop d’insultes fusaient ou que la famille était agacée, les tuteurs rejetaient la jeune adolescente hors de la maison familiale. Elle devait alors trouver refuge chez une voisine. Elle était parfois envoyée vers de la famille éloignée sur Tahiti.

« Ce n’est malheureusement pas un cas unique », a souligné la procureure., évoquant les « invisibles » que la société rejette ou laisse à la bonne ou mauvaise volonté de la solidarité familiale des accueillants.

Les tuteurs ayant des ressources très limitées, la réparation du préjudice moral a été minoré à 100 000 Fcfp et la peine d’emprisonnement pour chacun des membres du couple a été fixée à 3 mois d’emprisonnement avec sursis.

Aujourd’hui majeure, la victime est désormais placée sous la tutelle d’un organisme spécialisé.