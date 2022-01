Une mission pour suivre les conséquences des essais nucléaires

Une mission au sein du Haut-commissariat vient d’être créée pour le suivi des enjeux relatifs aux conséquences des essais nucléaires. Parmi ses objectifs : aller vers la population pour accompagner d’éventuelles victimes dans la constitution de leur dossier d’indemnisation.

Une mission au sein du Haut-commissariat vient d’être créée tout spécialement pour assurer le suivi des engagements du président de la République, pris en juillet dernier, concernant les conséquences des essais nucléaires. Quatre agents, dont une équipe mobile de trois personnes mises à disposition par le ministère des Solidarités et de la Santé pour une durée de trois ans, constitueront l’équipe sous la direction de Frédéric Sautron, chef de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier. Elle est installée dans les locaux de la subdivision depuis le 3 janvier. L’objectif de cette mission est d’assurer la coordination, la traduction opérationnelle et le suivi des dossiers en lien avec les enjeux identifiés après l’arrêt définitif du centre d’expérimentation du Pacifique. Les trois agents mobiles, parlant tahitien et issus d’horizons différents, iront à la rencontre de la population afin de rendre plus accessible le mécanisme d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et accompagner les victimes dans la constitution de leurs dossiers d’indemnisation. Ces agents assureront des permanences principalement dans les atolls de l’Est des Tuamotu, aux Gambier et à Tahiti. La première mission de proximité sera réalisée mi-janvier dans les îles.

Autres dossiers qui seront également suivi par cette mission : la dépollution et déconstruction des anciens sites du centre d’expérimentation du Pacifique, la mise en place de la compagnie du RSMA de Hao, l’accompagnement au développement des communes des Tuamotu, notamment Hao, Reao et Tureia, et le projet du centre de mémoire des essais nucléaires mené par le Pays. Enfin, elle participera également à la commission d’ouverture des archives au niveau national. « La création de cette mission est une action concrète témoignant de la volonté de l’État d’instaurer une nouvelle dynamique permettant de faire avancer plus rapidement ces dossiers aux enjeux forts », est-il expliqué dans le communiqué du Haut-commissariat.

