Une nouvelle attaque paralyse Internet en Polynésie

L’OPT a annoncé mardi soir avoir été victime d’une nouvelle attaque sur Internet mardi qui a provoqué des ralentissements et coupures de connexion dans l’après-midi.

Une nouvelle fois mardi après-midi, l’OPT a été victime d’une attaque Internet qui a perturbé la connexion en Polynésie française. « Cette attaque supplémentaire s’inscrit dans la forte recrudescence de ce genre d’opération constatée depuis le début de l’année en Polynésie et dans d’autres pays », explique l’OPT. Les équipes techniques de Vini et de l’OPT se sont mobilisées pour contrer l’attaque et en limiter les conséquences. « L’action de ces équipes de professionnels a permis de rétablir des conditions normales du trafic Internet au bout de 30 minutes », conclut l’office.