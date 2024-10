Une nouvelle course sur route à Mahina

L’AS Aorai Athlétisme organise la 1re édition de la Vénus Aorai Race, une course de six kilomètres entre la pointe Vénus et le col du Taharaa, à grimper à deux reprises. Elle aura lieu le 9 novembre, deux jours avant la Feria Carrefour.

Deux courses sur route le même week-end, c’est suffisamment rare pour être souligné. L’une d’elles est une habituée du calendrier : la Feria Carrefour sera courue pour la 25e fois, le lundi 11 novembre. L’autre, en revanche, est inédite. Il s’agit de la Vénus Aorai Race, programmée deux jours plus tôt, le samedi 9.

Cette course est une création de l’AS Aorai Athlétisme. « L’idée était que Mahina ait aussi une course sur route », raconte la présidente Valérie Siao. Sur route oui, mais pas sans difficulté. Les coureurs s’élanceront de la pointe Vénus à 16h30, pour attaquer les 700 m de montée du Tahara’a, sur son versant est. Il faudra ensuite redescendre vers Arue, avant un demi-tour au rond point et une nouvelle ascension, cette fois d’un kilomètre, par le chemin piéton situé sur le coté ouest du col. L’arrivée sera jugée dans les jardins de l’église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Distance totale : 6 kilomètres. « C’est une première pour nous, mais on veut vraiment pérenniser cette course », poursuit Valérie Siao, dont le club n’avait plus organisé d’épreuve de ce genre « depuis longtemps ».

Pour faciliter la logistique, les participants seront invités à se garer directement au centre de pieu. Une navette assurera ensuite le transfert vers la ligne de départ. Pour les plus jeunes (nés entre 2013 et 2017) une course plus réduite sera organisée dans les jardins. La course reine est ouverte à partir de la catégorie cadets. Entre 100 et 150 coureurs sont espérés par l’organisation, qui, bénévoles, mormons et agents municipaux inclus, compte sur une quarantaine d’officiels.

Les inscriptions sont ouvertes chez Olympians Sport, jusqu’au samedi 9 novembre à midi (2 000 francs). Il sera aussi possible de s’enregistrer sur place (3 000 francs).