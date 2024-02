Une nouvelle directrice à l’IJSPF

Après le limogeage de Ariitea Bernadino à la fin du mois dernier, c’est la cheffe du bureau des affaires juridiques de l’établissement, Tararaina Chansy, qui a été nommée directrice par intérim.

Lire aussi : Ariitea Bernadino éjecté de l’IJSPF

Nouvelle direction à l’Institut de la Jeunesse et des Sports de Polynésie française : Tararaina Chansy, jusqu’ici cheffe du bureau des affaires juridiques de l’institut, en a été nommé directrice par intérim par un arrêté du conseil des ministres paru ce matin au Journal officiel.

Elle remplace Ariitea Bernadino, en poste depuis 2018, à qui le Pays avait signifié sa fin de fonctions le 25 janvier dernier. Édouard Fritch, qui avait révélé le débarquement du chef de service sur notre antenne, dénonçait alors une « valse des chefs de service » orchestrée par le nouveau gouvernement, « de vrais sanguinaires, ils ne peuvent pas voir le rouge ».

Cet ancien cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme, élu au conseil municipal de Pirae, avait été maintenu à son poste, très sensible, puisque l’IJSPF qui gère les installations sportives territoriales est le maître d’œuvre de la construction des infrastructures sportives pour les JO de Paris2024, dont la tour des juges et, plus loin, des installations qui accueilleront les Jeux du Pacifique de 2027. La jeune juriste est donc appelée à superviser les nombreux appels d’offre que devra lancer l’IJSPF dans les mois à venir.