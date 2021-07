Une otarie retrouvée à Raivavae

Une otarie a été retrouvée sur une plage de Raivavae aux Australes. D’après l’association Mata Tohora, elle a été prise en charge par des bénévoles.

L’association de défense des mammifères marins Mata Tohora, qui a diffusé la nouvelle sur Facebook, précise que tout est actuellement fait pour « limiter le stress » et « de possibles contaminations » de l’animal. Les otaries ne font pas partie des mammifères fréquentant habituellement les eaux de la Polynésie, mais les échouages sont fréquents. Ces animaux, plus habitués aux eaux du grand sud, arrivent généralement après un parcours de plusieurs milliers de kilomètres, dans un état d’épuisement avancé et trouvent refuge sur une plage pour se reposer ou échapper à des prédateurs. « Notre fenua n’est pas l’habitat naturel de ces mammifères marins », ont déjà précisé les autorités. Les otaries « se nourrissent majoritairement de krill, accompagné de poissons de la famille des Myctophidae présents dans les profondeurs », précise Mata Tohora, un « régime alimentaire pas des plus appropriés » pour les eaux de la Polynésie, pauvres en krill.

En cas de découverte d’une otarie, il est recommandé de contacter le réseau local d’échouage, les autorités ou les associations environnementales. Ces dernières procéderont à la mise en place d’un périmètre de sécurité, la mise à l’isolement et feront plus généralement en sorte de limiter les interactions de l’otarie échouée avec les animaux domestiques et les personnes non formées.